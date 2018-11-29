Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Bakka Arasında Sözleşme İmzalandı

29 Kasım 2018 Perşembe 14:53



29 Kasım 2018 Perşembe 14:53

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından hazırlanan "Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Akreditasyon ile Kurumsal Kalitesini Artırıyor" projesi "2018 Yılı Mali Destek Programı" kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından başarılı bulunarak sözleşme imzalandı.BAKKA binasında yapılan imza törenine, BAKKA Genel Sekreteri Elif Acar'ı temsilen Ümran Öztürk, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığını temsilen Fakülte Dekanı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Sevim Çelik katıldı. Proje kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim elemanlarına üç gün süreyle toplam 18 saat program akreditasyonu hakkında eğitim verilecek. Bunun yanı sıra akreditasyon süreçleri konusunda danışmanlık hizmeti verilerek öz değerlendirme raporu hazırlanacak.Dekan Prof. Dr. Sevim Çelik bu süreçte projeye verdiği destekten dolayı başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve Fakülte Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Elif Dirimeşe'ye teşekkür ederek, projenin hayırlı olmasını diledi. - ZONGULDAK