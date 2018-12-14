Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camisi'nin Temeli Atıldı

14 Aralık 2018 Cuma 13:49



14 Aralık 2018 Cuma 13:49

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camisi'nde sadece namaz kılınmayacağını, caminin ders çalışmak, sohbet etmek gibi çok fonksiyonlu kullanılabileceğini söyledi.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camisi temel atma töreni, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.Temel atma töreninde konuşan Erbaş, Hz.Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra, Mescid-i Nebevi'yi sadece Müslümanların ibadetlerini yapması için değil, bir mektep olarak kullanmaları ve dini bilgilerini almaları için inşa ettiğini belirtti.Hz. Muhammed'in Mescid-i Nebevi'nin içerisine insanların ilim, hikmet, bilgi ve irfan sahibi olmaları amacıyla "suffe" denilen bir de mektep yaptırdığını kaydeden Erbaş, şunları söyledi:"İnşallah bu camimizde de gençlerimiz, insanlarımız sadece namaz kılmakla yetinmeyecekler, bir köşesinde derslerine çalışacaklar, öbür köşesinde sohbetlerini yapacaklar, çok fonksiyonlu olarak bu camiyi kullanacaklar."Erbaş, konuşması sonrasında yaptığı duada dün Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazasında hayatını kaybedenlere ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi."Mescitler Allah'ın evleridir"TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'e üniversitenin ihtiyacını görerek, cami açma fikrini sunduğu için teşekkür etti.Bozdağ, GATA içerisinde öğrenciler, akademisyenler, tedavi gören hasta ve yakınları bakımından cami ihtiyacının olduğunu belirterek, hizmetin hayırlara vesile olmasını diledi.Bozdağ, "Mescitler Allah'ın evleridir. Öyle olduğuna biz iman ederiz. 'Mescitleri, Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayanlar imar eder' diyor Kur'an'da CenabıAllah. Bu çok önemli bir esası tespit ediyor. Yeryüzündeki mescitlere baktığınızda gerçekten bunların imarını, inşasını yapanların, Kur'an'ın bu ayetinde vasıflandırılanlar olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı."2 bin kişilik cami planladık"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ise kısa süre içerisinde caminin hizmete girmesini temenni ettiklerini belirtti, hizmetin hayırlı olmasını diledi.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ise 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) eğitim fonksiyonlarının Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredildiğini hatırlattı.Bu kapsamda Diş Hekimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Eczacılık Fakültesini açtıklarını belirten Erdöl, üniversitenin kapasitesini artırdıklarını söyledi.Erdöl, "Bin yataktan bin 500 yatağa çıkan hastane, 5 bine yakın öğrenci, 500 lojmanın tam ortasında bizim ihtiyacımızı giderecek bir caminin mutlak zaruri olduğunu gördük. Otoparkı, morg, gasilhanenin olacağı, istemeyiz ama, şehitlerimiz olduğunda şehitlerimizin askeri erkan tarafından gelip törenlerinin yapılabileceği, avlusunda 4 bin kişinin cenaze namazı kılabileceği 2 bin kişilik bir cami planladık." dedi.Erdöl, caminin Eylül 2019'da bitmesini öngördüklerini söyledi.Caminin etüt salonları ve kütüphanesi olacakKonuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bekir Bozdağ ve diğer davetliler kırmızı ve beyaz balonları gökyüzüne bıraktı ve butona basarak caminin temelini attı.Programa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve üniversitenin akademisyenleri de katıldı.Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende, davetlilere lokum ve yemek dağıtıldı.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camisi, Üniversitenin Gülhane Külliyesi içerisinde, 4 bin metrekare üzerinde bin metrekare olarak tasarlandı. Selçuklu mimarisi tarzıyla hazırlanan cami, kubbesiz, düz çatı, tek minareli ve tek şerefeli olarak yapılacak.Cami bünyesinde, aynı anda yüz kişinin kullanabileceği bir kütüphane, 120 kişilik etüt salonları, kapalı otopark, gasilhane ve imam odası bulunacak. Kapalı alanında aynı anda 2 bin 100 kişinin ibadet edeceği caminin iç ve dış doğramaları ahşap ve vitray cam olacak.