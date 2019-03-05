Sağlık Bilimleri Üniversitesi Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şiir Yarışması Düzenliyor

Kaynak: İHA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktor, tıp ve sağlık konularında şiir yarışması düzenliyor.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında doktor, tıp ve sağlık konularında şiir yarışması düzenliyor. Çocukların yüreğindeki yerlerini görmek isteyen sağlıkçılar böylelikle Türkiye'de bir ilke imza atıyorlar. Konuyla ilgili açıklamada bulunan SBÜ Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Gülüm, "Çocukların yüreğindeki yerimizi görmek istedik" ifadelerini kullandı.Gülüm, Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bir devamı olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak, 14 Mart Tıp Bayramı'nın 100. yılında Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bir etkinlik düzenlediklerinin altını çizerek, "Bilindiği üzere ülkemizde Tıbbiyye-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adlı tıp okulunun açılış tarihi olan 14 Mart 1827 ülkemizde modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte İstanbul'un işgal edildiği yıllarda işgal kuvvetlerine karşı tepki olarak Mektei Tıbbiyy-i Şahane binasının saat kuleleri arasına Tıbbiyyeli öğrenciler tarafından Türk bayrağı çekilip Kadıköy'e bir yürüyüş tertip edilmesi ile kutlanmaya başlanan Tıp Bayramı'nın 100. yıldönümüdür. Bu nedenle Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bir devamı olan Sağlık Bilimleri Üniversitemizce 14 Mart Tıp Bayramı'nın 100. yılında Keçiören eğitim ve araştırma Hastanesi olarak bir etkinlik düzenledik. Düzenlediğimiz bu etkinlikte gerek çocuklarımızdaki doktor ve hastane korkusunu yene bilmek, gerekse halkımızla bütünleşip minik yüreklerde doktor, tıp, sağlık ne demektir? Minik yürekler bizleri nasıl görüyor ? Düşüncesiyle bir şiir yarışması düzenledik" şeklinde konuştu.Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile el ele vererek bu projelerini gerçekleştirdiklerini kaydeden Gülüm, şunları kaydetti:"Hekimlik mesleği insan odaklı bir bilim ve insana adanmış bir sanatla beraber bir yandan köklü gelenekler üzerine ilerlerken diğer yandan da bilimsel yenilikler doğrultusunda yönünü çizip, teknolojik gelişmeler bireysel ve toplumsal sağlık sorunlarına yeni çözümler getirirken mesleğimize ve başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarına da yeni sorumluluklar yüklemektedir. Akılcı tartışmalarla geliştirilen etik değerlerin çizdiği rotada her bir meslek üyesinin bu sorumlulukları layığınca yerine getirmek için yoğun uğraş verdiği göz önünde bulundurularak bizler de üniversitemiz hastanesi olarak böyle bir girişimde bulunduk.""Dereceye girenleri 14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerimize davet ederek çeşitli hediyelerle yavrularımızla kucaklaşacağız"Yarışma süreci hakkında da bilgi veren Gülüm, Milli Eğitim Müdürlüklerinin daha önce bu tip yarışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hastaneler anlamında ve bildiğim kadarıyla Türkiye'de hiçbir hastane böyle bir yarışma yapmamıştı. Geleceğimizin teminatı minik yavrularımıza ulaşmak, onların gözünde, onların yüreğinde kendimizi görmek bizleri çok mutlu edecekti. Yarışma bir ilk olduğu için önce kendi ilçemiz sınırlarına bağlı kalarak ilk ve orta dereceli (liseler hariç) okullarda, doktor, tıp, sağlık konularını içeren bir yarışma düzenledik. Konuya bağlı kalarak yavrularımızdan şiir yazmasını istedik. Okul idarelerine teslim etmeleri ricasında bulunduk. Yazılan bu şiirleri okul idarecilerimiz hastanemize ulaştırdılar. Hastanemizce şiirden anlayan ve konuya vakıf bir komisyon oluşturduk. Oluşturulan bu komisyon şiirlerimizi değerlendirecek ve dereceye girenleri 14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerimize davet ederek çeşitli hediyelerle yavrularımızla kucaklaşacağız" açıklamasında bulundu. - ANKARA