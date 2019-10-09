Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, Barış Pınarı Harekatı'nı gönülden desteklediklerini ve tüm sağlık profesyonelleriyle Mehmetçiğin yanında olduklarını bildirdi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla şanlı Türk ordusunun başlattığı asayiş ve huzur odaklı Barış Pınarı Harekatı'nın gönülden desteklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi tüm sağlık profesyonelleri ile Mehmetçiğin yanındadır. Yüce Allah, Mehmetçiğimize güç kuvvet ihsan eylesin, onları muhafaza buyursun, muzaffer kılsın." denildi.

Kaynak: AA