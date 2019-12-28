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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektöründen "Türkiye'nin Otomobili"ne destek

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yerli ve milli otomobile destek olma adına 2022'den itibaren makam ve hizmet araçlarında "Türkiye'nin Otomobili"nin kullanılacağını duyurdu.

28.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:18 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektöründen
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yerli ve milli otomobile destek olma adına 2022'den itibaren makam ve hizmet araçlarında " 'nin Otomobili"nin kullanılacağını duyurdu.
Erdöl, yaptığı yazılı açıklamada, "Dün, benzini bittiği iddiasıyla müzeye kaldırılan bir otomobilin Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek liderliği ile 'devrim' niteliğindeki geri dönüşüne tanık olduk. Yerli ve milli hamlelerle güçlü Türkiye'yi muktedir kılan Sayın Cumhurbaşkanımız, adetleri olduğu üzere bazı kesimlerin yaptığı fuzuli itirazlara karşın yerli otomobil hamlesi ile tarihi bir dönüşümün 'lambalarını' yakarak adeta dünyanın gözünü kamaştırdı." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesinin yerli ve milli otomobile sahip çıkacağını ve destek olacağını belirten Erdöl, kişisel olarak da üretilecek 61'inci yerli otomobile talip olduğunu aktardı.
Prof. Dr. Cevdet Erdöl, şunları kaydetti:
"Kurumsal olarak da 2022'den itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitemizde kullanılan makam ve kiralık araçlarda yerli otomobili tercih edeceğiz. İlgili arkadaşlara ihalelerde yerli otomobilin dikkate alınması için gerekli hazırlıkların şimdiden yapılması talimatını verdim. Yanı sıra akademik ve idari personelimizin yerli araç kullanımını teşvik eden bir çalışma daha yapacağız."

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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