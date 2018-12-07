Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Hatıra Ormanı

07 Aralık 2018 Cuma 18:43



07 Aralık 2018 Cuma 18:43

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin öğretim üyeleri ve öğrencileri, Gülhane Hatıra Ormanı oluşturdu.Gölbaşı'ndaki 25 dönümlük bir alanda hatıra ormanı oluşturulması dolayısıyla düzenlenen törende, akademisyenler ve öğrenciler, 100 sembolik fidan dikti.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, törende yaptığı konuşmada, doğayı yaşanabilir hale getirmenin insanlığın üzerine düşen en önemli görev olduğunu belirtti.Çevre için en önemli unsur olan ağacın daha temiz bir hava teneffüs etmeye imkan yarattığını, iklim koşullarını olumlu yönde etkilediğini vurgulayan Gerek, "Tarım alanı olmayan bir sahanın yeşillendirilerek güzelleştirilmesi çok önemli bir olaydır. Çünkü insanların baktığında doğayı, yeşili, ağacı görmesi kadar rahatlatıcı başka bir görüntü yoktur." diye konuştu."Amaç öğrencilerin çevre duyarlığını arttırmak"Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Mustafa Doğru, AA muhabirine, öğrencilerin çevreye duyarlılığını artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Çevreyi kirletmemeleri, plastik madde kullanmamaları için öğrencilerimizi teşvik etmeye ve bu anlamda çeşitli etkinlikler düzenlemeye çalışıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.Üniversitelerine bağlı olarak dünyanın çeşitli yerlerinde okullar açıldığını belirten Doğru, geçen hafta Sudan'da hizmete sundukları meslek yüksek okulunda da ağaçlandırma çalışması yapacaklarını kaydetti.