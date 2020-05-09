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Sağlık çalışanı anneden küçük kızına doğum günü sürprizi

Edirne'nin Keşan ilçesinde sağlık çalışanı anne belediyenin yardımıyla küçük kızının doğum gününü kutladı.

09.05.2020 21:23 | Son Güncelleme: 09.05.2020 21:25
Edirne'nin Keşan ilçesinde sağlık çalışanı anne belediyenin yardımıyla küçük kızının doğum gününü kutladı.
Keşan Devlet Hastanesinde görevli Özlem Bağırtlak, koronavirüs önlemleri kapsamında hastaneden çıkamayınca, 3 yaşındaki kızı Ayşe Sena Bağırtlak'a doğum günü pastası almak için Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'ndan yardım istedi.
Doğum günü pastasını alan Başkan Helvacıoğlu, Bağırtlak çiftinin Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki oturduğu eve gitti.
Helvacıoğlu'na kapıyı açan küçük kız, doğum günü pastasını görünce büyük sevinç yaşadı.
Daha sonra pasta üzerindeki mumları üfleyen Bağırtlak, Helvacıoğlu'nun telefonundan, annesi ile görüntülü olarak konuştu.
Başkan Helvacıoğlu, sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadele kapsamında fedakarca çalıştığını, onların hakkının ödenemeyeceğini belirtti.
Bugün Ayşe Sena'ya güzel bir doğum günü sürprizi yaptıklarını vurgulayan Helvacıoğlu, "Bugün küçük kızımızın mutluluğuna vesile olduk. Doğum gününü hep birlikte kutladık. Evladımızın yaşı uzun olsun" dedi. Sağlık çalışanı anneden küçük kızına doğum günü sürprizi

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Keşan, Anne, Güncel, Haber

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