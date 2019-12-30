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Sağlık çalışanı, yalın ayaklı çocuğa kendi çorabını giydirdi

ADANA'da bir evde çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen ve itfaiye erleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansta tedaviye alınan yalın ayaklı 5 yaşındaki kız çocuğuna, ambulansta görevli acil tıp teknisyeni Fadime Karaca kendi çorabını giydirdi.

30.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:43 Sağlık çalışanı, yalın ayaklı çocuğa kendi çorabını giydirdi

ADANA'da bir evde çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen ve itfaiye erleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansta tedaviye alınan yalın ayaklı 5 yaşındaki kız çocuğuna, ambulansta görevli acil tıp teknisyeni Fadime Karaca kendi çorabını giydirdi. Sağlık çalışanının yürekleri ısıtan davranışı sosyal medyada övgü aldı.

Yangın, 28 Aralık gecesinde Seyhan ilçesindeki Yeşiloba Mahallesi 46030 Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Evi tamamen sarıp, üst kat balkonlara da sıçrayan yangına itfaiye ekipleri 3 araçla müdahale etti. erleri, yoğun dumandan etkilenen ve alevlerden dolayı binadan çıkamayan biri çocuk, biri 5 aylık hamile kadın, 11 kişiyi merdivenli araçla birer birer kurtardı. 8 kişi, ambulanslarda ayakta tedavi edilirken, 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatte söndürülen yangın, binada büyük çaplı hasara neden oldu.Şakirpaşa 112 Acil Servisi'ne bağlı ambulansta görev yapan  acil tıp teknisyeni  Fadime Karaca'nın, dumandan etkilenen, ismi açıklanmayan ve ayakları çıplak olan 5 yaşındaki kız çocuğuna üşümesin diye kendi çorabını giydirdi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, vatandaşların içini ısıtırken, sosyal medya kullanıcıları, Karaca'ya övgüler yağdırdı.



İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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