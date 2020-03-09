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Sağlık çalışanına saldırıya kınama

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Bafra Devlet Hastanesi'nde görevli bir sağlık çalışanına hasta yakınları tarafından yapılan saldırıyı kınadı.

09.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:52
Sağlık çalışanına saldırıya kınama
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Bafra Devlet Hastanesi'nde görevli bir sağlık çalışanına hasta yakınları tarafından yapılan saldırıyı kınadı.

İl Sağlık Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "08 Mart Pazar günü Bafra Devlet Hastanesi Acil Servis hasta giriş bölümünde, hasta yakınları tarafından hastanemizde görev yapan bir sağlık çalışanımıza yönelik fiziki saldırı olayı yaşanmıştır.

Saldırı sonrası beyaz kod işlemi başlatılmış, Sağlık Müdürlüğümüz tarafından kolluk güçleri ve yetkili adli makamlarla irtibata geçilmiş, yaralanan personelimizin tedavisine de Bafra Devlet Hastanemizde başlanmıştır. Sağlık İl Müdürlüğü olarak bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, sağlık çalışanımıza ve Bafra Devlet Hastanesi sağlık ekibimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan bu hadisenin hukuken her aşamasında yakından takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Tüm sağlık çalışanları adına beklentimiz, bu olayın yaşanmasına neden olan şiddete meyilli kişilerin adalet önünde hak ettikleri en ağır ceza ile cezalandırılmalıdır" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : İl Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Samsun, Bafra, 3. Sayfa
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