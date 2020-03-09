Sağlık çalışanına saldırıya kınama
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Bafra Devlet Hastanesi'nde görevli bir sağlık çalışanına hasta yakınları tarafından yapılan saldırıyı kınadı.
09.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:52
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Bafra Devlet Hastanesi'nde görevli bir sağlık çalışanına hasta yakınları tarafından yapılan saldırıyı kınadı.
İl Sağlık Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "08 Mart Pazar günü Bafra Devlet Hastanesi Acil Servis hasta giriş bölümünde, hasta yakınları tarafından hastanemizde görev yapan bir sağlık çalışanımıza yönelik fiziki saldırı olayı yaşanmıştır.
Saldırı sonrası beyaz kod işlemi başlatılmış, Sağlık Müdürlüğümüz tarafından kolluk güçleri ve yetkili adli makamlarla irtibata geçilmiş, yaralanan personelimizin tedavisine de Bafra Devlet Hastanemizde başlanmıştır. Sağlık İl Müdürlüğü olarak bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, sağlık çalışanımıza ve Bafra Devlet Hastanesi sağlık ekibimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan bu hadisenin hukuken her aşamasında yakından takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Tüm sağlık çalışanları adına beklentimiz, bu olayın yaşanmasına neden olan şiddete meyilli kişilerin adalet önünde hak ettikleri en ağır ceza ile cezalandırılmalıdır" denildi. - SAMSUN
İl Sağlık Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "08 Mart Pazar günü Bafra Devlet Hastanesi Acil Servis hasta giriş bölümünde, hasta yakınları tarafından hastanemizde görev yapan bir sağlık çalışanımıza yönelik fiziki saldırı olayı yaşanmıştır.
Saldırı sonrası beyaz kod işlemi başlatılmış, Sağlık Müdürlüğümüz tarafından kolluk güçleri ve yetkili adli makamlarla irtibata geçilmiş, yaralanan personelimizin tedavisine de Bafra Devlet Hastanemizde başlanmıştır. Sağlık İl Müdürlüğü olarak bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, sağlık çalışanımıza ve Bafra Devlet Hastanesi sağlık ekibimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan bu hadisenin hukuken her aşamasında yakından takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Tüm sağlık çalışanları adına beklentimiz, bu olayın yaşanmasına neden olan şiddete meyilli kişilerin adalet önünde hak ettikleri en ağır ceza ile cezalandırılmalıdır" denildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Sağlık çalışanına saldırıya kınama
Etiketler : İl Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Samsun, Bafra, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Haberler
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Haberler
İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı
Haberler
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Haberler
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Haberler
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Haberler
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Haberler
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti