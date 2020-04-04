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Sağlık çalışanına yönelik darp iddiası

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde görevli acil tıp teknisyeni, daha önce de aynı merkezde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet iddiasıyla hakkında açılan davada cezası ertelenen kadının saldırısına maruz kaldığını öne sürerek şikayetçi oldu.

04.04.2020 18:57 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:57
İzmir 'in Bayraklı ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde görevli acil tıp teknisyeni, daha önce de aynı merkezde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet iddiasıyla hakkında açılan davada cezası ertelenen kadının saldırısına maruz kaldığını öne sürerek şikayetçi oldu.
Bayraklı ilçesindeki 5 Nolu Alpaslan Aile Sağlık Merkezi'nde dün öğle saatlerinde, D.Y'nin sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldığını belirten Acil Tıp Teknisyeni Aslı Kavuklu, darp raporu aldı ve suç duyurusunda bulundu.
Kavuklu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, D.Y'nin, birlikte çalıştıkları doktorla çocuğu için istediği raporu vermediği gerekçesiyle aile sağlığı merkezinde olay çıkardığını ve bu nedenle mahkemelik olduklarını, kendisinin de bu davada şahitlik yaptığını belirtti.
Kadının, şahitlik yaptığı için kendisine sözlü ve fiziki şiddet uyguladığını ileri süren Aslı Kavuklu, Kovid-19 ile mücadele dolayısıyla da geçirdikleri zor dönemde böylesi bir olaya maruz kalmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Birol Kocaman, D.Y'nin, Aslı Kavuklu'yu darbedip, merkezin camlarını kırdığını ileri sürdü.
Sağlık personelinin sözlü ve fiziksel şiddete uğramasını kabul edilemez olduğunu belirten Kocaman, şunları kaydetti:
"Bu zorlu süreçte hastanelerdeki yoğunluğun artması ile Aile Sağlık Merkezlerinde şiddet vakalarının artabileceği endişesini yaşamaktayız. Acilen etkin bir sağlıkta şiddet yasasının çıkmasını ve Bakanlığımızın güvenlik önlemlerini artırmasını istiyoruz. Biz dernek olarak hukuki sürecin takipçisi olacağız."
Bu arada, yaşanan olay sonrası D.Y'nin polis ekiplerince gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.
Öte yandan, D.Y'nin sağlık merkezinin kapısını yumruklayarak, "Aç kapıyı" şeklinde bağırdığı görüntülerin, çevrede bulunan bir kişi tarafından kaydedildiği de ortaya çıktı. Sağlık çalışanına yönelik darp iddiası

Kaynak: AA

Etiketler: Bayraklı, İzmir, Güncel

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Sağlık çalışanına yönelik darp iddiası
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