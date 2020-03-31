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Sağlık çalışanından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

İstanbul'da görev yapan bir ambulans şoförü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına, maaşının 500 lirasını bağışlayarak destek verdi.

31.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:19
İstanbul'da görev yapan bir ambulans şoförü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına, maaşının 500 lirasını bağışlayarak destek verdi.
Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servisi Sarıyer 7 No'lu İstasyonda 9 yıldır ambulans şoförü olarak görev yapan Ahmet Said Yüksel (38), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek olduğunu söyledi.
Görevi gereği insanların hayatını kurtarmak için sokaklarda çalıştığını ve kampanyaya bir nebze de olsa katkıda bulunmak istediğini ifade eden Yüksel, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla ben de katkıda bulunmak istedim. Çorbada bizim de tuzumuz olsun. Diğer sağlık çalışanlarına da örnek olmak istiyorum. Vatanımızın ve milletimizin hem görev olarak hem de maddi olarak yanındayız." dedi
Yüksel, vatandaşlardan tek isteğinin sokağa çıkmamaları olduğunu ifade ederek, "Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servis'te sürücü olarak görev yapıyorum. Ülkemizin geçtiği zor dönemlerde, Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın telkinleri sonucunda sahalarda sizler için canla başla görev yapmaktayım. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı millet dayanışması kampanyasına yaklaşık 2 bin 500 lira olan maaşımın 500 lirasını hediye ediyorum. Sizden de aynı şekilde bu bağışlara yardımcı olmanızı bekliyorum. Biz sizin için sokaklardayız, sizler de bizim için evinizde kalın." diye konuştu.
Bu süreçte, vatandaşların sağlık çalışanlarına kötü davranmaması gerektiğinin altını çizerek, bir ambulansa yapılan saldırıya çok üzüldüklerini dile getiren Yüksel, "Biz zaten gerekli özveriyi veriyoruz, sahada çalışıyoruz. Biz hizmet vermek için çabalarken bizlere biraz daha müsamaha göstermelerini istiyoruz. Hasta taşırken, bu virüsü kapan insanlarımıza çok üzülüyoruz. Kendi akrabamıza, eşimize, dostumuza bulaşmışçasına elimizden gelen ne varsa, ne yapabiliyorsak en maksimum derecede hizmet verdiğimizi bilmelerini istiyoruz. Ben, eşim ve çocuğumu annemlerin evine gönderdim. İki haftadır evde tek kalıyorum, ailemi göremiyorum. Ama bu günler geçecek. Bu süreci bakanlığımız ve devletimizin gücüyle atlatacağız." şeklinde konuştu. Sağlık çalışanından ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

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Sağlık çalışanından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek
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Haberler ›› Güncel ››Sağlık çalışanından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek - Haberler

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