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SAĞLIK ÇALIŞANININ KÜÇÜK KIZI BENİ BABAMA KAVUŞMAKTAN MAHRUM BIRAKMAYIN, LÜTFEN EVDE KALIN

istanbul DHAİstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızı Alara Elif, 'Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın.

27.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:35
istanbul DHA
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızı Alara Elif, 'Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın" çağrısını paylaştı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı paylaşımda bulundu. Paylaşımda bir sağlık çalışanının 2 yaşındaki kızı Alara Elif, evde kalın çağrısında bulundu. Küçük kız, 'Beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın" ifadelerini kullandı. SAĞLIK ÇALIŞANININ KÜÇÜK KIZI BENİ BABAMA KAVUŞMAKTAN MAHRUM BIRAKMAYIN, LÜTFEN EVDE KALIN

Kaynak: DHA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, DHA, Güncel

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SAĞLIK ÇALIŞANININ KÜÇÜK KIZI BENİ BABAMA KAVUŞMAKTAN MAHRUM BIRAKMAYIN, LÜTFEN EVDE KALIN

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