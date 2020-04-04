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Sağlık çalışanının oturduğu apartmana yazılan yazı tepki çekti

Sakarya Serdivan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde Hasta Hakları Sorumlusunun yaşadığı apartmana kapı kollarına ve merdiven korkuluklarına dokunmaması istenen bir not yazıldı. Sağlıkçı ise "Odama gelip kendinize ayrıcalık istediğinizde dilinizi koparıp çenenizi kırarım" yazdı.

04.04.2020 23:40 | Son Güncelleme: 05.04.2020 01:00

Serdivan 'daki Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde Hasta Hakları Sorumlusu olarak görev yapan Yıldırım A. akşam ailesiyle birlikte yaşadığı eve gittiğinde apartmanın girişine asılan yazıyı görünce şoke oldu.

"MERDİVEN KORKULUKLARINA TEMAS ETMEYİN"

Bilgisayar çıktısıyla apartman girişine yazılan yazıda, "Apartmanımızda ikamet eden sayın sağlık çalışanları, apartmana girip çıkarken giriş kapıları ve merdiven korkuluklarına temas etmemenizi önemle rica ederiz" ifadelerini gören Yıldırım A., yazının boş kalan kısımlarına şu sözleri yazdı:

"DİLİNİZİ KOPARIR, ÇENENİZİ KIRARIM"

"Bu apartmanda ikamet eden tek sağlık çalışanı benim hepimiz biliyoruz. Bu virüs olayı er ya da geç illaki bitecek inşallah. Bu sürecin sonunda yine çalıştığım hastaneye gelecek, kapımı vurup odama girecek, ceketinizi düğmeleyip benden kendiniz için yine ayrıcalık isteyeceksiniz. İşte o zaman dilinizi koparır, çenenizi kırarım. Bilginize."

Yıldırım A. daha sonra yazıyı sosyal medya hesabından paylaşırken, sağlık çalışanına karşı alınan tutum tepki topladı.

Sağlık çalışanının oturduğu apartmana yazılan yazı tepki çekti
Sağlık çalışanının oturduğu apartmana yazılan yazı tepki çekti

Kaynak: DHA

Etiketler: Serdivan, Sakarya, Yaşam

Haberin Videosu :

Sakarya'da Sağlık çalışanının oturduğu apartmana yazılan yazı tepki çekti

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