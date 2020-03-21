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Sağlık çalışanları 14 kurala video ile dikkat çekti

Sağlık çalışanları 14 kurala video ile dikkat çekti Ordu'da görev yapan sağlık çalışanları, korona virüsüne (Kovid-19) karşı 14 kurala, hazırladıkları video ile dikkat çekti.

21.03.2020 17:39 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:40
Sağlık çalışanları 14 kurala video ile dikkat çekti
ORDU - Ordu 'da görev yapan sağlık çalışanları, korona virüsüne (Kovid-19) karşı 14 kurala, hazırladıkları video ile dikkat çekti.
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları, korona virüsü ile mücadelede, vatandaşlara yönelik 14 kurala dikkat çekmek adına video hazırlayarak, sosyal medya hesaplarından paylaştı. 'Korona virüsünün yayılmasından koruyacak 14 kural' adı altında hazırlanan video kapsamında sağlık çalışanları, insanları uyararak, bilinçlenmelerini sağladı.
Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Kerem Dost Bilmez'in, "Dünyayı saran bu sorunla mücadele ederken, dikkate almamız gereken bazı önlemler var. Sorun küresel, mücadele ulusal. İşte tüm Türkiye'yi korona virüsün yayılmasından koruyacak 14 kural" sözüyle başlayan ve Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Atila Gürgen'in yer aldığı videoda çok sayıda sağlık çalışanları, vatandaşın alması gereken tedbirleri anlatılırken, vatandaşların acil durumlar dışında evlerinde kalmaları gerektiğini de anlatıyor. Sağlık çalışanları 14 kurala video ile dikkat çekti

Kaynak: İHA

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Sağlık çalışanları 14 kurala video ile dikkat çekti
Etiketler : İl Sağlık Müdürlüğü, Ordu, Yerel

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