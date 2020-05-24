Sağlık çalışanları aileleriyle görüntülü görüşerek bayramlaştı

Yeni tip koronoavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir evlerine gidemeyen sağlık çalışanları, Ramazan Bayramı'nı da görevlerinin başında geçiriyor.

24.05.2020 20:00 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:07
Yeni tip koronoavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir evlerine gidemeyen sağlık çalışanları, Ramazan Bayramı'nı da görevlerinin başında geçiriyor.
Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanları, yakınlarıyla cep telefonlarından görüntülü görüşerek bayramlaştı.
Özlem duydukları çocukları, anne, baba ve yakınlarıyla hasret gideren, bayramlarını kutlayan sağlık çalışanları, vatandaşlara da evlerinde kalmaları ve kurallara uymaları uyarısında bulundu.
Koronavirüs Yoğun Bakım Ünitesi sorumlu hemşiresi Arife Erçetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle iki aydır evine gidemediğini belirtti.
Uzun süredir görmediği çocuklarını çok özlediğini belirten Erçetin, "Burada hastaların sağlığına kavuşması için çaba gösteriyoruz. İnşallah dışarıdaki insanlar da bizi düşünerek kendilerini ve diğer insanları korur. Bizim için lütfen evde kalın, sizin için buradayız." dedi.
Hastanenin Koroner Yoğun Bakım ve Anjiyo Birimi sorumlu hemşiresi Netice Işık da 60 gündür evine gidemediğini dile getirdi.
Çocuklarıyla görüntülü görüşerek bayramlaştığını anlatan Işık, "Bu süreçte küçük oğlum biraz rahatsızdı, onu göremedim ve yanında olamadım. Halkımız için buradayız, onlar da hem bizim hem de kendileri için evlerinde kalsınlar. Duygulandığım için çocuklarımla çok fazla konuşamadım. Allah hepimizin yardımcısı olsun." diye konuştu.
Doktorlardan Mustafa Alıcı da pandemi sürecinde ailelerin birbirleriyle görüşemediğini, evlerinden çıkamadığını ifade ederek, "Bu bayramda da ailelerimizin ve büyüklerimizin yanına gidemiyoruz. Onlarla uzaktan iletişim halindeyiz. Online bayramlaşıyoruz. İnşallah bayramdan sonra bizi güzel günler bekliyor." ifadelerini kullandı.
Bitlis Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Bitlis Pandemi Hastanesi İl Koordinatörü Mahmut Konyar da koronavirüsün tüm Türkiye ve dünyada etkili olduğunu belirtti.
Kentte ilk vakanın görüldüğü günden bu yana sağlık çalışanlarının özveriyle görev yaptığını vurgulayan Konyar, şöyle konuştu:
"Bayramda herkes ailesinin yanında vakit geçirmek ister. Fakat sağlıkçılarımız gayret gösterdi, emek verdi, ailelerinin yanına gidemedi. Kimisi 60 gündür hastanemizin misafirhanesinde kalıyor ve çocuklarını göremiyor. Böyle bir süreçteyiz. Biz bu kadar gayret gösterirken, halkımızdan da evlerinde kalmalarını rica ediyoruz."
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Sağlık çalışanları aileleriyle görüntülü görüşerek bayramlaştı

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Koronavirüs, Bitlis, Güncel, Haber

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