Sağlık çalışanları alzheimer farkındalığı için hem yazdı hem oynadı

Sağlık çalışanları alzheimer farkındalığı için hem yazdı hem oynadıANTALYA - Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde sağlık çalışanları Alzheimer hastalığına dikkat çekmek için yazıp oynadıkları 'Alzemayır' isimli oyunu sahneledi.Sağlık konusunda farkındalık oluşturmak için yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyen Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri 21 Eylül Dünya Alzeimer Günü'nde de farklı bir etkinlik gerçekleştirdi.Dünya Alzemair Gününde tiyatro sahnelemek isteyen sağlık çalışanları, işe uygun bir senaryo aramakla başladı. İlçede edebiyat öğretmenliği yapan, aynı zamanda tiyatro eğitmeni olan Suat Ertürk'ten yardım isteyen ebe Fatma Alçiçek, Ertürk'ün, "Size her konuda yardım ederim ancak ben senaryo yazarı değilim, yapamam" demesi üzerine kolları sıvadı. Çok kısa bir sürede Alzheimer ile ilgili tiyatro oyunu yazan Alçiçek, tekrar tiyatro eğitmeni Ertürk'ü arayarak kendilerine eğitmesini istedi.Yaklaşık 6 ay önce provalara başlayan 5 sağlık çalışanı, tiyatro sahnesinde kullanılacak dekoru da esnaflardan ve arkadaşlarından topladı. Gazipaşa Belediyesi Kültür Merkezinde dün oyunlarını sahneleyen sağlık çalışanlarının performansı büyük beğeni topladı.İlçe Sağlık Müdürlüğünde ebe olarak görev yapan ve 'Alzemayır' adlı tiyatro oyununun yazarı olan Fatma Alçiçek amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak farklı zamanlarda değişik etkinlikler düzenlediklerini belirten Alçiçek, "Birgün arkadaşımla birlikte 'bir tiyatro oynasak mı?' dedik. 'Yapabilir miyiz?' diye düşündük. Sonra gün olarak da alzheimer Gününde bunu yapabileceğimizi düşündük. Uğraştık çabaladık. Oyun bulmaya çalıştık olmadı, sonunda onu da kendimiz yazdık ve böylelikle oyunumuzu sahneye koyduk. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde insanlara bunu farkettirmeye çalıştık. Beğendilerse de ne mutlu bize. Bütün arkadaşlarım gerek evinden, gerekse çocuklarından fedakarlık ettiler. Burada provalarımızı yaptık. Tabi imkanlarımız bazen kısıtlıydı, bütün herşeyleri esnafımızdan topladık, arkadaşlarımızdan topladık. Çok çabaladık ve bu oyunu alnımızın akıyla ortaya koyduk diye düşünüyorum. Oynarken inanılmaz bir tecrübe. Elimiz ayağımız titriyor. Provalarda daha kolaydı. Bu kadar insanın önünde oynamak inanın hem sesini hem elini ayağını titretiyor ama arkadaşlarımın hepsi gayet güzel bir şekilde üstesinden geldi. Tabi ki profesyonel değiliz, bizim ancak yapabildiğimiz bu kadar. Daha iyi oyunlar da çıkartabiliriz inşallah" dedi.İlçe Sağlık Müdürlüğünde tıbbi sekreter olarak çalışan ve oyunun baş rölünde Alzheimer hastası Latife'yi canlandıran Serap Gültekin de böyle bir projenin içinde yer almaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Yaklaşık 6 önce çalışmalara başladıklarını vurgulayan Gültekin, "Arkadaşım 'bir oyun düşünüyoruz, oynar mısın?' dediğinde, hiç düşünmeden 'oynarım' dedim. Hiç pişman olmadım. İyi ki de içinde bulunmuşum bu heyecanın, bu mutluluğun. Ekibimiz çok güzeldi. Zaten arkadaşlarla 5 kişi kurum da da çok samimi olan arkadaşlarız. Belki bu samimiyet mutlaka sahneye yansımıştır" diye konuştu.Oyunun yönetmeni olan eğitimci Suat Ertürk ise öğrencilerinin performansını çok beğendiğini söyledi. Süreci anlatan Ertürk, "Bana bir telefon geldi şubat ayı gibi. Ebe Fatma Alçiçek'ti arayan. Kendilerine bir oyun yazmamı istedi. Ben her konuda yardımcı olabileceğimi ancak yazar olmadığımı söyledim. Üzülerek telefonu kapattık. Daha sonra birkaç hafta sonra tekrar beni aradı ve oyunu kendisinin yazdığını söyledi. Şaşırdım, buluştuk ve senaryoyu inceledim. Ben bu kadar akıcı, sade bir üslupla yazılmış bir metin görmedim. Üstelik kendisi bir hemşire, bu işin eğitimini almamış biri. Kendileri bize tiyatronun nasıl bir eğitim aracı olduğunu gösterdiler bize" şeklinde konuştu.İlçe Sağlık Müdürü Eşşe Çelik, alzheimer hastalığının her geçen gün yaygınlaştığına vurgu yaparak, "Toplumuzuda sayısı giderek artıyor. Toplumumuzda 4 hastadan biri alzheimer hastası oluyor. Bana tiyatro oyunu oynamak istediklerini söylediler. Bizler de destek olduk, çok güzel bir oyun oldu. İnşallah farkındalık oluşturabilmişizdir. Alzheimeri tedavi edemiyoruz ama ilerlemesini engelleyebiliyoruz. En azından tespit ettiğimiz hastamızı yatağa bağımlı hale getirmeden müdahale etmek istiyoruz. Bunlar ilerde konuşamıyor, yiyemiyor, yatağa bağımlı hale geliyor. Erken teşhis ve tedavi için farkındalık oluşturmaya çalıştık" dedi.Oyunun ardından Çelik, oyunculara ve emeği geçenlere çiçek takdim etti.