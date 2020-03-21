Sağlık çalışanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu karar doğrultusunda yarından...
Sağlık çalışanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu karar doğrultusunda yarından itibaren kimliklerini göstermek suretiyle EGO otobüsleri, Metro ve ANKARAY'dan ücretsiz yararlanabilecek.
21.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:38
Sağlık çalışanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu karar doğrultusunda yarından itibaren kimliklerini göstermek suretiyle EGO otobüsleri, Metro ve ANKARAY'dan ücretsiz yararlanabilecek. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel