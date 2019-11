Sağlık çalışanları Atatürk Üniversitesi'nde buluştu

1. Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümüne yönelik bakış açılarının ele alınacağı, katılımcıların bilgi birikimlerine yenilerinin ekleneceği ve önemli bilgi paylaşımlarının yapılacağı 1. Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu, Nenehatun Kültür Merkezinde başladı.Sempozyuma Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı 'nın yanı sıra, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tan ile yurt içi ve yurt dışından birçok akademisyen ve çok sayıda öğrenci katıldı.Sağlık Profesyonelleri Atatürk Üniversitesinde Bir Araya GeldiProgramın açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tan; 1. Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumunu Atatürk Üniversitesinde gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, sempozyumun diyetisyen, ebe, çocuk gelişimi uzmanı, fizyoterapist, doktor, eczacı, diş hekimi ve hemşire gibi pek çok sağlık profesyonellerini bir araya getirdiğini söyledi.Atatürk Üniversitesinin öncü, dinamik ve yenilikçi vizyonu ile sağlık alanında disiplinlerarası iletişimin geliştirilmesi ve ortak çalışmalara zemin hazırlaması açısından bu sempozyumun ayrı bir önem taşıdığını belirterek, sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başta olmak üzere, üniversite üst yönetimi ile programda görev alan herkese teşekkür etti."Sağlık Çalışanları Kendilerini Her Açıdan Rahat Hissetmelidir"Sempozyumun açılışında bir konuşma gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen ve çok sayıda yurt içi ve yurt dışı katılımcı ile gerçekleşecek olan I. Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu, sağlık alanındaki birçok akademisyen, özel ve kurum çalışanları ile öğrencileri bir araya getirmesi hasebiyle oldukça önemli bir organizasyon olduğunu dile getirdi.Sağlık çalışanlarının oldukça zor çalışma şartlarında özveriyle, din dil, ırk ayırımı yapmaksızın çaba gösterdiğini vurgulayan Çomaklı, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Sağlık çalışanlarının çalışma alanları ve muhatapları insan olunca işleri çok daha hassastır. Bu nedenle kendilerini her zaman hem bilimsel olarak donanımlı hem de sosyal, psikolojik ve iletişimsel açıdan rahat hissetmelidirler. Bugün burada bu açılardan meslek çalışanları, sorunlarının çözümüne yönelik bakış açılarının olacağı ve kendi bilgi birikimlerine yenilerinin ekleneceği ve önemli bilgi paylaşımlarının yapılacağı bir organizasyonun başladığını görmekten mutluluk duymaktayım" şeklinde konuştu."Sempozyumun Verimli Geçeceğine İnanıyorum"Atatürk Üniversitesinin 62 yıllık köklü bir üniversite olduğunu ve ülkemizin yükseköğretimine bilimsel, kültürel, düşünsel ve sağlık alanında yarım asrı aşan eğitim deneyimi ile kurumsallaştırarak bölge ve ülke kalkınmasında ve sağlık alanında önemli ölçüde katkı sağladığını aktaran Rektör Çomaklı: "Bu vesileyle Sağlık Bilimleri alanındaki akademisyen ve diğer çalışanların bilgi paylaşımlarını ve bilgi güncellemelerini sağlayacak olan I. Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumunun katılımcılar için verimli geçeceğine inanıyor, tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.Başkan Sekmen: "Sağlık Hepimiz İçin En Büyük Zenginliktir."Atatürk Üniversitesinin geleneksel hale getirdiği sempozyumun, bu sene uluslararası bir nitelik kazanmış olmasının mutluluk ve gurur vesilesi olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri belirlenirken, en temel göstergelerden birisinin de kuşkusuz sağlık hizmetlerinin niteliği olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Sağlıklı bir yaşam sürmek, elbette insanın en temel haklarından birisidir ve sağlık hepimiz için en büyük zenginliktir. Ancak sağlığın korunmasının yanı sıra, sağlık sorunlarının giderilmesi ve çözüme kavuşturulması toplumun öncelikli hedeflerinden birisidir. İşte bu hedef doğrultusunda gecesini gündüzüne katan koşan, koşturan, yorulmadan ve bıkıp usanmadan mücadele edenlerin başında, "sağlıkçılarımız" derken bile aslında kendilerine duyduğumuz güveni ortaya koyduğumuz, sağlık çalışanları gelmektedir."Yeniliklere en çok açık, yenilenmeye ve gelişime ise, ihtiyacın belki de en çok duyulduğu mesleklerin başında da yine sağlık hizmetlerinin geldiğini belirten Başkan Sekmen, bu tarz sempozyumların, kongre ve çalıştayların, özellikle de sağlık alanında olunca, çok daha büyük bir önem ve anlam taşıdığını dile getirdi. 1. Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumun hayırlı olmasını dileyen Sekmen ayrıca, uluslararası nitelikteki bu bilimsel buluşmaya ev sahipliği yapan Atatürk Üniversitesini ve Sağlık Bilimleri Fakültesini kutlayarak sempozyuma katılanlara başlarılar diledi.Vali Memiş: "Sağlık Çalışanlarımızın İncitilmesine Asla Müsaade Etmeyeceğiz""Bu yıl ilk defa uluslararası düzeyde yapılan Sağlık Çalışanları Meslek Günleri sağlık alanında çok önemli ve çok değerli bir konu. Bu bağlamda 80 bin öğrencisi, binlerce akademik kadrosuyla şehirle entegre olmuş bir üniversite olması ve güzel yaklaşımı sebebiyle Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı hocama teşekkür ediyorum" sözleriyle konuşmasına başlayan Vali Okay Memiş, programın verimli geçeceğine inandığını söyledi.Tüm kamu görevlilerinin vatandaşlara özenle davranması gerektiğini belirten Vali Okay Memiş, gördüğü her çalışanı bu konuda ikaz ettiğini belirterek, bu konuda insanların empati göstermesi gerektiğini belirtti.Vali Memiş: "Akrabalarım sağlık alanında çalıştıkları için sağlık çalışanlarının ne kadar zor şartlarda görev yaptıklarını biliyorum. İnsan hayatını ilgilendiren bir alan olduğu için de özenle üzerinde duruyoruz. Kamu görevlilerimiz vatandaşlarımıza nasıl özenle davranıyorsa, vatandaşlarımızın da aynı şekilde karşılık vermesi gerekiyor. Bir sağlık çalışanımızın tırnağına zarar gelmesi durumunda bizzat ilin valisi olarak kendi şahsıma yapılmış bir hakaret olarak görür ve bu işin peşine düşerim. Vatandaş başımızın tacı ancak kaba davranışlarla sağlık çalışanlarımızın incitilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.2 gün boyunca Atatürk Üniversitesinde sürecek olan 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri, açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen sunumlarla devam etti. - ERZURUM