Sağlık çalışanları, Belçika Başbakanı Wilmes'e sırtını döndü

Sağlık çalışanları, Belçika Başbakanı Wilmes'e sırtını döndüBelçika, (DHA) - Sağlık çalışanları, Belçika Başbakanı Wilmes'i hastane ziyareti sırasında sırtlarını dönerek protesto etti.

17.05.2020 10:13 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:16
Sağlık çalışanları, Belçika Başbakanı Wilmes'e sırtını döndü
Belçika, (DHA) - Sağlık çalışanları, Belçika Başbakanı Wilmes'i hastane ziyareti sırasında sırtlarını dönerek protesto etti.
Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yer alan Saint-Pierre hastanesine giriş yaparken hastanenin sağlık çalışanları tarafından protesto edildi. Wilmes'in girişi sırasında hastanenin hemşire ve doktorları sırtlarını döndü.
Sağlık çalışanları, protestoyu Wilmes'in bütçeden sorumlu bakan olduğu dönemde sağlık sektöründe yaptığı kesintilere tepki göstermek için düzenlediklerini belirtti. Sağlık çalışanları, Belçika Başbakanı Wilmes’e sırtını döndü

Kaynak: DHA

Etiketler: Belçika, DHA, Güncel, Haber

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