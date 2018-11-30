Sağlık Çalışanları da Empati Yapmalı"

30 Kasım 2018 Cuma 12:47



30 Kasım 2018 Cuma 12:47

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına karşı yasaların verdiği yetki çerçevesinde en etkili tedbirleri almakla sorumlu olduklarını, ancak bazı dosyalarda "sağlık çalışanı şu hareketi yapmasaydı, hasta yakını bu davranışa girmeyecekti" demek zorunda kaldıklarını belirterek, sağlık çalışanlarının da empati yapması gerektiğini söyledi.Sakarya Üniversitesi'nin (SAÜ) Hukuk ve Tıp fakülteleri ile Sakarya Barosu iş birliğiyle 1. Sağlık Hukuku Sempozyumu düzenlendi.Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Dursun, Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerin arttığı bir dönemde böyle bir sempozyumun düzenlenmesini çok anlamlı olduğunu söyledi.Sağlık çalışanlarına karşı şiddetin tasvip edilemeyeceğini ifade eden Dursun, hiçbir sebebin, sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen eylem ve şiddeti haklı göstermeyeceğini belirtti.Dursun, bununla birlikte sağlık çalışanlarının hasta yakınlarıyla empati kurması gerektiğini savunarak, şunları söyledi:"Buna mukabil sağlık çalışanlarının da hasta yakınlarını kışkırtıcı hal ve hareketlerden kaçınmaları gerektiğini düşünenlerdenim çünkü önümüzdeki dosyalardan bunu görebiliyoruz. Bazı dosyalarda 'sağlık çalışanı şu hareketi yapmasaydı, hasta yakını bu davranışa girmeyecekti' diyoruz, bu da bizi rahatsız ediyor, üzüyor. Elbette zor koşullarda görev yapıyorlar bunun bilincindeyiz. Her zaman da yanlarındayız. Yapılan eylemlere yönelik yasaların bize verdiği yetki çerçevesinde en etkili tedbirleri almakla sorumluyuz.""Sağlık, zor bir hizmet"SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da sağlık hizmetinin, doğrudan insana dair olduğunu ve hem ihtiyaç duyan hem de bu hizmeti veren açısından zor bir hizmet olduğunu söyledi.Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak ise Türkiye'nin dünyada sağlık alanında başarılı bir ülke olduğunu, sağlık hukuku konusundaki sıkıntıların da giderilerek bu başarıların daha da arttırılmasına önem verildiğini kaydetti.