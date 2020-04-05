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Sağlık çalışanları dans ederek moral buldu

Malatya'da özel bir hastanede görevli sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı bu sıkıntılı günlerde dans ederek moral buldu.

05.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:08
Sağlık çalışanları dans ederek moral buldu
Malatya 'da özel bir hastanede görevli sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı bu sıkıntılı günlerde dans ederek moral buldu.
Kentteki özel bir hastanede görev yapan sağlık çalışanları, Kovid-19 salgıyla mücadele ederken morallerini yüksek tutmaya çalışıyor.
Klip haline getirilen görüntülerde, özel kıyafetli ve maskeli sağlık çalışanlarının hastane koridorunda müzik eşliğinde dans ettikleri görülüyor.
Sağlık çalışanlarının klibi, hastanede görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Zercan Kalı'nın sosyal medya hesabından, "Bu da bizim hastanemizin halleri, bu zor günler bitecek elbet. Moralimizi yüksek tutalım, tedbirlere uyalım. Hem son derece özverili çalışan tüm personellerimize hem de böyle moral oldukları için hastanemizin yoğun bakım personelimize çok teşekkür ederim. Biz kocaman bir aileyiz." notuyla paylaşıldı.
Klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: AA

Etiketler: Malatya, Güncel
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