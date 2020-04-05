Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sağlık çalışanları dans ederek moral buldu

Malatya'da özel bir hastanede görevli sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı bu sıkıntılı günlerde dans ederek moral buldu.

05.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:11
Malatya 'da özel bir hastanede görevli sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı bu sıkıntılı günlerde dans ederek moral buldu.
Kentteki özel bir hastanede görev yapan sağlık çalışanları, Kovid-19 salgıyla mücadele ederken morallerini yüksek tutmaya çalışıyor.
Klip haline getirilen görüntülerde, özel kıyafetli ve maskeli sağlık çalışanlarının hastane koridorunda müzik eşliğinde dans ettikleri görülüyor.
Sağlık çalışanlarının klibi, hastanede görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Zercan Kalı'nın sosyal medya hesabından, "Bu da bizim hastanemizin halleri, bu zor günler bitecek elbet. Moralimizi yüksek tutalım, tedbirlere uyalım. Hem son derece özverili çalışan tüm personellerimize hem de böyle moral oldukları için hastanemizin yoğun bakım personelimize çok teşekkür ederim. Biz kocaman bir aileyiz." notuyla paylaşıldı.
Klip sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sağlık çalışanları dans ederek moral buldu

Kaynak: AA

Etiketler: Malatya, Güncel

Haberin Videosu :

Sağlık çalışanları dans ederek moral buldu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Sağlık çalışanları dans ederek moral buldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Koronanın tedavisinde en etkili ilaç’ Türkiye’de üretilmeye başlandı Haberler
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye’de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Haberler
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi Haberler
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı Haberler
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç Haberler
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya’daki şirket, Erdoğan’ın ’Kesinti yapılmasın’ çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti

Son Dakika Güncel Haberleri

15:11: Büyükşehir saha personelini unutmadı - Haber 15:11: Kayseri Barosu'ndan 5 Nisan Avukatlar Günü'ne özel video - Haber 15:10: Elazığ'da pazar yerlerinde koronavirüs denetimi - Haber 15:10: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan karantinadaki vatandaşlara karanfil ve kitap - Haber 15:08: DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Haber 14:47: 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı - Haberler 12:39: Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi - Haber 12:28: Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor - Haber 11:50: Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti - Haber 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber