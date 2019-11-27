Haberler » Yaşam » Sağlık çalışanları darp edilip silahlı saldırıya uğradı! - Haber

Sağlık çalışanları darp edilip silahlı saldırıya uğradı!

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde ambulanstaki sağlık çalışanları ile bir otomobilin sürücüsü arasında yol verme tartışması yüzünden kavga çıktı. Otomobil sürücüsü, sağlık çalışanlarını darp ettikten sonra silahını çıkararak ateş etmeye başladı.

27.11.2019 00:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 00:38

'de ambulanstaki sağlık çalışanları trafik tartışmasının ardından kavga ettikleri kişi tarafından darp edilip silahlı saldırıya uğradı. Şans eseri sağlık çalışanlarına kurşun isabet etmezken saldırgan olay yerinden kaçtı.

ÖNCE DARP ETTİ SONRA SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Olay, Talatpaşa Mahallesinde Acarsoy Sokak üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 AJ 8631 plakalı ambulans sürücüsü ile bir otomobilin sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü, ambulans şoförü ve yanındaki sağlık çalışanlarını darp etmeye başladı. Otomobil sürücüsü, silahını çıkararak sağlık çalışanlarına doğru ateş etmeye başladı. Sağlık çalışanları sağa sola kaçışırken, saldırgan otomobiline binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Şans eseri açılan ateş sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. Sağlık çalışanları, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık çalışanların bilgisine başvurarak saldırganı tespit çalışmalarına başladı.

"MÜNAKAŞA ETTİLER, SONRA BİR EL SİLAH SESİ DUYDUM"

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis yerde bir adet boş kovan buldu. Sağlık çalışanları ve ambulans polis merkezine götürüldü.

Görgü tanığı Mehmet Düzen, "Ses duydum ben. Ambulans şoförü ile beyaz bir araba münakaşa ettiler. Sonra bir el silah sesi duydum. Hangisi ateş etti, bilmiyorum. Beyaz arabadaki arabadan indi, bağırdı, çağırdı tekrar bindi arabaya gitti" diye konuştu.

Sağlık çalışanları darp edilip silahlı saldırıya uğradı!

Kağıthane, Polis, kavga, Yaşam

Kaynak: DHA


Son Dakika Yaşam Haberleri
00:26 Sağlık çalışanları darp edilip silahlı saldırıya uğradı!
23:33 Trump'ın azil soruşturmasına yönelik yeni anket: Seçmenlerin fikirlerinde değişiklik olmadı
22:06 Ali Babacan'ın canlı yayında "Bize yazın" diye duyurduğu internet sitesi çöktü
16:28 Başkan Büyükgöz'den esnaf turu
16:08 Kağızman'da Ayna Grubu Solisti Erhan Güleryüz rüzgarı
14:58 Odunpazarı'nda çocuklar ara dönemi verimli geçirdi
14:58 Odunpazarı'ndan kadına yönelik şiddete farkındalık etkinliği
12:39 Mansur Yavaş'la olan davasıyla gündeme gelen iş insanı Necmettin Kesgin'e 3 yıl hapis cezası verildi
12:35 Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla kurtarış yapan kaleci Muslera oldu
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
27.11.2019 01:48:15