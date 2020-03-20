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Sağlık çalışanları el dezenfektanı üretimine başladı

Amasya'da sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılması nedeniyle talebin arttığı el dezenfektanı üretimine başladı.

20.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:33
Amasya 'da sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılması nedeniyle talebin arttığı el dezenfektanı üretimine başladı.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulundaki öğretim üyelerinden oluşan komisyonun aldığı tavsiye kararının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca uygun görülmesi üzerine, İl Sağlık Müdürlüğünde görevli 3 eczacı ve 1 kimyager, Bakanlığın Majistral El Dezenfektanı Hazırlama Kılavuzu'ndaki formülle el antiseptiği üretimine yöneldi.
Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda üretimine başlanan el dezenfektanları, sağlık kurumlarında kullanılacak.
Ekipten eczacı Serap Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını sonrasında tüm kişisel koruyucu ekipmanların tüketiminde büyük artış yaşandığını söyledi.
Kendi ihtiyaçları olan el antiseptiklerini hazırlama taleplerinin kabul edildiğini belirten Şahin, gerekli malzemelerin temininde Vali Osman Varol ve İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz'in kendilerine yardımcı olduğunu dile getirdi.
Şahin, "Dün itibarıyla el antiseptiklerini hazırlamaya başladık. 300 litre alkolden başladık üretime, inşallah devamı da gelecek." diye konuştu.
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Sağlık çalışanları el dezenfektanı üretimine başladı

Kaynak: AA

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Sağlık çalışanları el dezenfektanı üretimine başladı
Etiketler : Türkiye, Amasya, Güncel

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