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Sağlık çalışanları "evinde kal" çağrısında bulundu (2)

Ordu'da sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "evinde kal" çağrısı yaptı.

20.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:33
Ordu 'da sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "evinde kal" çağrısı yaptı.
İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrısına hazırladığı video ile destek oldu.
Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Begüm Gürdal Öz'ün, "Hep beraber başaracağız. Biz sizler için görevimizin başındayız. Sen de bizim için evinde kal Ordu." sözüyle başlayan videoda, doktordan hemşireye, ambulans şoföründen hastane güvenlikçisine çok sayıda sağlık personeli yer aldı.
Sağlıkçıların da "Evinde kal Ordu" diyerek seslendiği video, kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
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Sağlık çalışanları ’evinde kal’ çağrısında bulundu (2)

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Sağlık çalışanları "evinde kal" çağrısında bulundu (2)
Etiketler : İl Sağlık Müdürlüğü, Ordu, Sağlık

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