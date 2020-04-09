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Sağlık çalışanları GTÜ'de misafir edilecek

Hastanelerdeki görevlerini yaparken evlerine gidemeyen, hastane şartlarında yeterli dinlenme ve konaklama imkânı bulamayan sağlık çalışanlarımızı GTÜ misafir edecek.

09.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:36
Sağlık çalışanları GTÜ'de misafir edilecek

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Sahil Tesisleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı. Koronavirüs salgınıyla mücadele eden Gebze ve çevresindeki kamu ve özel sektör sağlık kuruluşlarında çalışan sağlıkçıların konaklamaları için tesiste bulunan misafirhane hazırlandı. Kocaeli Valisi Hüseyin AKSOY Başkanlığında gerçekleştirilen 2. Pandemi İl Koordinasyon Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan'ın talimatıyla GTÜ Sahil Tesislerinde bulunan misafirhanenin tamamı kapasitesi oranında sağlık çalışanlarının hizmetine sunuldu.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, tesislerin sağlık çalışanlarına açılması ile ilgili, "Çok önemli bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, birlik ve beraberlikle zorlukların üstesinden geleceğimize inancımız tam. Bizde bu konuda elimizden geleni yapmaya gayret sarf ediyoruz. Bu anlamda yoğun bir çalışma temposu içinde, fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarımıza sosyal tesislerimizi açtık. Hepimizin sağlığı için özveriyle ailelerinden ayrı kalarak, gece-gündüz demeden hizmet veren sağlık çalışanlarımıza minnettarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Kocaeli, Gebze, Güncel
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