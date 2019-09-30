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Sağlık çalışanları, hastanede "sepsis" standı açtı

Çatak Devlet Hastanesi personeli, sepsis hastalığı ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla hastanede stant açtı.

30.09.2019 17:06Sağlık çalışanları, hastanede
Çatak Devlet Hastanesi personeli, sepsis hastalığı ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla hastanede stant açtı.
Hastane bahçesinde vatandaşlara broşür dağıtan sağlık çalışanları, sepsis hastalığının belirtileri, nasıl önleneceği, risk gruplarının neler olduğu ve hastalıktan korunmanın yolları hakkında bilgi verdi.
Başhekim Tarık Temel, yaptığı açıklamada, sepsisin ciddi bir hastalık olduğunu söyledi.
Hastalık nedeniyle her 4-5 saniyede bir kişinin hayatını kaybettiğini belirten Temel, "Bu hastalık konusunda farkındalık oluşturmak için yaptığımız etkinlikte vatandaşlara broşür dağıtarak bilgilendirme yaptık. Umarız etkinliğimiz amacına ulaşmıştır." dedi.

Devlet Hastanesi, Çatak, Güncel

Kaynak: AA

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