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Sağlık çalışanları huzurevi sakinlerini ziyaret etti

Marmaris ilçesinde sağlık çalışanları huzurevindeki yaşlıları ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

30.09.2019 15:36Sağlık çalışanları huzurevi sakinlerini ziyaret etti
Marmaris ilçesinde sağlık çalışanları huzurevindeki yaşlıları ziyaret ederek onlarla sohbet etti.
Marmaris Devlet Hastanesi çalışanları 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Marmaris Belediyesi Huzurevi'ni ziyaret ederek yaşlılarla bir araya geldi.
Sağlık Hizmetleri Müdürü Gülşah Çekici, Sağlık Hizmetleri Müdür Yardımcısı Savaş Avcı, Evde Bakım Birimi çalışanlarıyla huzurevi sakinleri bir süre sohbet etti. Sağlık çalışanları yaşlılarla yakından ilgilendi.
Öte yandan, Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Belediyesi işbirliğiyle Gaziler Derneği üyeleri ve huzurevi sakinleri için akşam saatlerinde tekne turu düzenleneceği belirtildi.

Marmaris Devlet Hastanesi, Marmaris Belediyesi, Marmaris, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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