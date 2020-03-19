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Sağlık çalışanları için 1 dakikalık balkondan alkış

Sağlık çalışanlarının korona virüsüne karşı gösterdikleri başarılı mücadeleden dolayı vatandaşlar balkonlardan bir dakika alkış tuttu.

19.03.2020 21:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:26
Sağlık çalışanları için 1 dakikalık balkondan alkış
Sağlık çalışanlarının korona virüsüne karşı gösterdikleri başarılı mücadeleden dolayı vatandaşlar balkonlardan bir dakika alkış tuttu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korna virüse (COVID19) karşı canla başla çalışan sağlık ekipleri vatandaşlardan tarafından unutulmadı. Virüsü ile başından beri mücadele eden sağlık çalışanları için İstanbullu vatandaşlar alkış tuttu. Salgın nedeniyle sokağa çıkmayan halk 21.00'da balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Bazı vatandaşlar dairelerinin ışığını söndürüp açarken bazı vatandaşlarda ıslık çaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, Güncel

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