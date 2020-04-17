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Sağlık çalışanları için 3D yazıcıdan siperlik üretimi

Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgınında sağlık çalışanlarına destek olabilmek adına Merzifon Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi ile Merzifon Fen Lisesi 3D yazıcılarında siperlik üretimine başladı.

17.04.2020 18:03 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:04
Sağlık çalışanları için 3D yazıcıdan siperlik üretimi
Türkiye 'yi de etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgınında sağlık çalışanlarına destek olabilmek adına Merzifon Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi ile Merzifon Fen Lisesi 3D yazıcılarında siperlik üretimine başladı.

Öğretmenlerin büyük bir özveri ile ellerindeki imkanları en iyi şekilde değerlendirerek ürettikleri siperlikler, Merzifon İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Merzifon 112 Komuta Kontrol Merkezi, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi ve Aile Sağlığı Merkezleri'ne ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, "Bu zor dönemde vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini vermeye çalışan sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür eder, sağlık dolu günler dileriz" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Merzifon, Türkiye, Güncel
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