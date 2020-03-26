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Sağlık çalışanları için 3D yazıcıdan yüz siperliği üretimi

İzmir'in Çiğli ilçesinde, kentteki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları için üç boyutlu yazıcı teknolojisinin kullanıldığı yüz siperliği üretiminin startı verildi.

26.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:40
Sağlık çalışanları için 3D yazıcıdan yüz siperliği üretimi
İzmir 'in Çiğli ilçesinde, kentteki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları için üç boyutlu yazıcı teknolojisinin kullanıldığı yüz siperliği üretiminin startı verildi.

Çiğli Belediyesi, zorlu şartlar altında mücadele veren sağlık çalışanlarının sağlığını korumak adına önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu kapsamda, daha önce Sasalı Sosyal Dayanışma ve Destekleme Derneği üyesi kadınların Sasalı Dikiş Atölyesinde el emeğiyle diktiği yüz siperliklerinin, üç boyutlu yazıcı teknolojisi kullanılarak üretilmeye başlandığı duyuruldu.

Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde yürütülen uygulama sayesinde, sağlık çalışanlarının yüz siperliği ihtiyacının hızlı bir şekilde karşılanacağı, projeye evlerinden destek vermek isteyen üç boyutlu yazıcısı olan vatandaşlara gerekli malzeme desteğinin ise Çiğli Belediyesi tarafından sağlanacağı ifade edildi.

Çiğli Belediyesi olarak sağlık emekçilerinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Gümrükçü, "Sıkıntılı günlerden geçtiğimiz bu dönemde Covid 19 salgınıyla fedakarca mücadele eden sağlık personeli için içerisinde koruyucu asetat maddesinin bulunduğu yüz siperliği üretimine başladık. Üç boyutlu yazıcı teknolojisini kullanarak ürettiğimiz siperlikler ile virüsün tedavi sırasında çalışanlara bulaşmasını engellemiş olacağız. Başlattığımız bu uygulamayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve gönüllü vatandaşlarımızın desteğiyle yaygınlaştırmak istiyoruz. 3 boyutlu yazıcıya sahip vatandaşlarımız da bizlerle iletişime geçerek çalışmalarımıza evlerinden katkı sunabilirler" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Çiğli Belediyesi, İzmir, Çiğli, Güncel

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