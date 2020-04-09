Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla maske üretiyorlar

Sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla maske üretiyorlar Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3D yazıcılarla sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı Mersin Büyükşehir Belediyesince, sağlık çalışanlarına destek olmak için 3D yazıcılarla siperlik maske üretimine başlandığı bildirildi.

09.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:28
Sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla maske üretiyorlar
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3D yazıcılarla sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı
MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesince, sağlık çalışanlarına destek olmak için 3D yazıcılarla siperlik maske üretimine başlandığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, korona virüs salgını sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına destek olabilmek amacıyla siperlik maske üretimi başlattı. 5 adet 3D yazıcı ile günlük ortalama 30 siperlik maske üretimi gerçekleştirmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç durumuna göre sayıda artış yapabilecek.
Toroslar Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'nde açılan atölyede, el değmeden ve steril bir ortamda üretimi gerçekleştirilen maskeler ile sağlık çalışanlarına destek olunması hedefleniyor.
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila, özellikle korona virüs ile mücadele kapsamında en büyük katkıyı sağlayan sağlık çalışanlarına katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek, "3D yazıcılarımızı, gıda sektöründe üretim yapan dünyaca ünlü bir firma bize bağışta bulundu. Yine toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olarak, burada görev alan tüm çalışanlarımız da gönüllü" dedi.
"Sağlık çalışanlarımızın yanındayız"
Atila, piyasanın altında bir maliyet ile siperlik maske üretimini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, önümüzdeki günlerde de yine sağlık çalışanları için 'video laringoskop' üretimini başlatacaklarını belirtti. Atila, "Böylece maliyetimizi çok düşürdük. Bir siperlik maske, bize yaklaşık 4 TL gibi bir fiyata geliyor. Piyasada bunun çok üzerinde maliyetlerle satışları var. Biz, sağlık çalışanlarımıza tamamen ücretsiz olarak dağıtımını yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde, yine 3D yazıcılarımızla 'video laringoskop' üretimine başlayacağız. Özellikle 112'lerde, acillerde çalışan ya da entübe edilmesi gereken hastalara uzaktan müdahale etme şansı yakalayacağımız bir laringoskop üretimi yapıp, yine bunu sağlık çalışanlarımıza ücretsiz olarak vereceğiz" ifadelerini kullandı. Sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla maske üretiyorlar

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı Haberler
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı
’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor Haberler
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
Haberler ›› genel ››Sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla maske üretiyorlar - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

13:28: Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Bayram: Sağlıkta Şiddet Yasası hızla kabul edilsin - Haberler 13:18: Irak'ta Mustafa el-Kazimi hükümeti kurmakla görevlendirildi - Haberler 13:17: İstanbul'da kaçak işletilen kahvehanelere polis baskını - Haberler 13:07: Kars'ta polis, yoğunluk oluşturmadan vatandaşların işini çözüyor - Haberler 13:04: CHP'li Başarır, yabancılara toprak satışına sınırlama getirilmesini istedi - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu - Haberler 12:13: Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı - Haberler 12:04: Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı