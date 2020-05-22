Sağlık çalışanları için 500 güvercin uçuruldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanları için 500 güvercin uçuruldu.

22.05.2020 17:12 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:16
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanları için 500 güvercin uçuruldu.
Sağlık personeline destek vermek isteyen Turgutlu Güvercin Sevenler Derneği, ilçedeki devlet hastanesinin bahçesinde etkinlik düzenledi.
Etkinlik kapsamında Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ümit Aksoy, doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının katılımıyla, hastanenin bahçesinde 500 güvercin gökyüzüne salındı.
Başhekim Aksoy, sağlık çalışanlarına yönelik desteğin kendilerine moral verdiğini söyledi.
Dernek Başkanı Musa Aydın ise "Sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu onlara göstermek ve moral vermek için burada bulunuyoruz. Güvercinlerimizle birlikte inşallah koronavirüs de uçar gider." ifadelerini kullandı. Sağlık çalışanları için 500 güvercin uçuruldu

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Turgutlu, Manisa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İmamoğlu’ndan ’Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?’ sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Erdoğan’dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Haber
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Brandon Williams’ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu ’Allah’tan korkun’ diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5’i ağır 8 kişi yaralandı Haber
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Haber
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Pakistan’daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı Haber
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Çin Devlet Başkanı’na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Haber
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Haberler››Güncel››Sağlık çalışanları için 500 güvercin uçuruldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:13: Giresun'da kaçak silah atölyesine yapılan operasyonda bir kişi yakalandı - Haber 17:13: AK Parti Trabzon Milletvekili Balta'dan Ramazan Bayramı mesajı - Haber 17:13: Görele'de otobüs terminalinde gelen yolcuların bilgileri alınarak uyarılıyor - Haber 17:12: Cuma namazı Kocatepe Camii'nde kılındı - Haber 17:12: Varto Belediyesine tulum ve maske desteği - Haber 16:53: İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı - Haber 15:45: Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi - Haber 15:12: Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı - Haberler 14:45: İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap - Haberler 13:46: Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber