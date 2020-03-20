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Sağlık çalışanları için alkışladılar

TÜRKİYE genelinde koronavirüs salgınıyla mücadelede, sağlık çalışanlarına destek amacıyla alkış eylemi yapıldı.

20.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:37
Sağlık çalışanları için alkışladılar

TÜRKİYE genelinde koronavirüs salgınıyla mücadelede, sağlık çalışanlarına destek amacıyla alkış eylemi yapıldı. Sağlık çalışanlarına destek eylemine, Antalya ile ilçelerde yaşayanlar da katıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, birçok ülkeyi etkilemeye devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında Türkiye 'de ve dünyada birçok farklı iş kolunda faaliyetler geçici süreyle durdurulurken, sağlık çalışanlarının mesaisi 7 gün 24 saat aralıksız devam ediyor. Sağlık çalışanlarının bu mücadelesine destek amacıyla dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen alkışlı destek eylemi, Türkiye'de de başladı. Dün itibarıyla birçok ilde gerçekleştirilen alkışla destek eylemi, Antalya genelinde de uygulandı. Antalya il merkezi ile Alanya , Kumluca gibi ilçelerde sağlık çalışanlarına destek olmak isteyenler, saat 21.00'de balkonlara çıkarak dakikalarca alkışladı.

'TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINI YÜREKTEN ALKIŞLIYORUM'

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar da bu anlamlı eyleme katılarak, sağlık çalışanlarına destek oldu. Mahmutlar'da yaşayan Seda Dikici, "Tüm dünya olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerde en büyük zorluğu sağlık çalışanlarımız yaşıyor. Bizleri sağlığımıza kavuşturabilmek, bulunduğumuz şartlardan daha iyi şartlara taşıyabilmek, hasta olanlara şifa dağıtabilmek için gerekirse ailelerinden, evlerinden, uykularından, sağlıklarından fedakarlık ediyorlar. Sağlık çalışanlarımızın hepsi iyi ki varlar. Tüm Türkiye adına hepsini yürekten alkışlıyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Antalya, Türkiye, Alanya, Güncel

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