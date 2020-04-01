Sağlık çalışanları için bir otel daha ücret almayacağını duyurdu

Koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık personeline destek devam ederken, İbrahim Çeçen Holding de, İstanbul 'un Şişli ilçesindeki Hilton Bomonti Oteli'nin sağlık çalışanlarından ücret alınmayacağını duyurdu.

İbrahim Çeçen Holding'den yapılan açıklamada, Hilton Bomonti'nin birçok önemli sağlık kuruluşuna yakın bir lokasyonda bulunduğu belirtilerek, otelin bundan böyle sağlık çalışanlarına ücretsiz bir şeklide hizmet vereceği ifade edildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA