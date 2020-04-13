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Sağlık çalışanları için "Geçici Konaklama ve Dinlenme Tesisi" hizmete girdi

Sağlık çalışanları için "Geçici Konaklama ve Dinlenme Tesisi" hizmete girdi Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin;

13.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:55
Sağlık çalışanları için "Geçici Konaklama ve Dinlenme Tesisi" hizmete girdi
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin;
"Bina 400 metrekarelik alan olup, her bir odası ve bölümüyle bu yönde izole edilmiş şekliyle hizmet verebilecektir"
BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından Korana virüs Covid-19 virüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarının konaklama ve dinlenmesi amacıyla hazırlanan Sağlık Çalışanları Geçici Konaklama ve Dinlenme Tesisi hizmete girdi.
Bilecik merkez İstasyon Mahallesinde yer alan ve eski TCDD binaları olarak bilinen iki adet tesis, Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanarak, sağlık çalışanlarının hizmetine girdi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı ve birim müdürleri hazırlanan tesisin açılışını yaptı.
Hazırlanan tesisin sağlık çalışanlarına hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Şahin, "Öncelikle bu salgın ile fedakarca mücadele eden bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Daha önce de kamuoyunun bilgisine sunduğumuz gibi olası acil ihtiyaçlar durumunda şehrimizin birkaç noktasını karantina hastanesi yapma kararı almıştık ve bugün Bilecik Belediyesi Sağlık Çalışanları Geçici Konaklama ve Dinlenme Tesisinin açılışını yapıyoruz. Burada iki lojman bulunuyor ve her ikisinde toplamda 10 bireysel oda ve diğer ihtiyaç alanları yer alıyor. Burası yaklaşık 400 metrekarelik alan olup, her bir odası ve bölümüyle bu yönde izole edilmiş şekliyle hizmet verebilecektir" ifadelerini kullandı.
"Halkımızın salgından zarar görmemesi için çalışmalarımız devam edecek"
Bilecik Belediyesi olarak halkımızın salgından en az zarar görmesi için bundan sonra da gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceklerini anlatan Başkan Şahin, "Bunun dışında şunun da bilgisini vermek istiyorum. Olası acil durumlara hazırlık amacıyla kapalı pazar ve yeni otogarın üst katında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtiyaç olması halinde bunları da hizmete sunacağız. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan bu salgından bütün hemşehrilerimiz ve milletimizin gücüyle bir an önce kurtulacağımıza inanıyorum. Bu zorlu günleri hep birlikte aşacağız. Bu anlamda sağlığımız için uzun süredir fedakarca çalışan bütün sağlık çalışanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum" dedi. Sağlık çalışanları için ’Geçici Konaklama ve Dinlenme Tesisi’ hizmete girdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Semih Şahin, Bilecik, Genel
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