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Sağlık çalışanları için günde 10 bin adet tek kullanımlık önlük üretilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarının tek kullanımlık önlük ve tulum ihtiyaçları için günde 10 bin adet tek kullanımlık önlük üretileceğini açıkladı.

07.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:41
Sağlık çalışanları için günde 10 bin adet tek kullanımlık önlük üretilecek
Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarının tek kullanımlık önlük ve tulum ihtiyaçları için günde 10 bin adet tek kullanımlık önlük üretileceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Covid-19 önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarının tek kullanımlık önlük ve tulum ihtiyaçları için yatırım yapılan Mersin 'deki mesleki ve teknik Anadolu lisesinde üretilecek, günde 10 bin tek kullanımlık önlüğün Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda dağıtılacağını bildirdi.
Covid-19 önlemleri kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesi harekete geçirilmişti. Bu kapsamda temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimi yapılıyor. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde şu ana kadar 2 milyon maske üretildi ve dağıtıldı.
Sağlık çalışanlarının tek kullanımlık önlük ve tulum ihtiyacını da karşılamak için üretimler artırıldı. Bu kapsamda Mersin pilot il olarak seçilerek, gerekli yatırımlar yapıldı. Şimdi Mersin'de günde 10 bin adet tek kullanımlık önlük üretimi hedefleniyor.
"AR-GE ÇALIŞMALARINI KOORDİNE EDİYORUZ"
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Covid-19 salgını süresince meslek liselerinin üretim kapasitesini harekete geçirdiklerini ifade etti.
Temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerinden cerrahi maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulum üretiminden yüz koruyucu sipere kadar altyapıyı güçlendirdikleri tüm alanlarda yoğun üretim yaptıklarını dile getiren Özer, seçtikleri illerde ihtiyaç duyulan biyomedikal cihazların üretimi için de Ar-Ge çalışmalarını koordine ettiklerini belirtti.
Sağlık çalışanlarının tek kullanımlık önlük ve tulum ihtiyaçlarını karşılamak için çok sayıda ilde okulların üretim yaptığını aktaran Özer, "İhtiyaçlara hızla cevap verebilmek için Mersin'deki okulumuza gerekli yatırımı yaptık. Mersin, günde 10 bin tek kullanımlık önlük üretim kapasitesine sahip oldu. Önlükler, Sağlık Bakanlığımızın tek kullanımlık korumalı cerrahi önlük teknik şartnamesine uygun olarak üretilecek. Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonu ile ihtiyaç duyulan noktalara ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, süreci başarıyla koordine eden Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, destek veren Bakanlığın ilgili birimlerine, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'ya, çalışma ekibine ve üretim yapacak mesleki ve teknik Anadolu liselerinin fedakarca gayret gösteren tüm yöneticilerine, mesleki eğitim öğretmenlerine teşekkür etti.
(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Mahmut Özer, Mersin, Güncel
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