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Sağlık çalışanları için "kesici-delici" alet yaralanması eğitimi

Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu, sağlık profesyonelleri için kesici-delici alet yaralanmaları konusunda e-eğitim hazırladı.

26.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:46Sağlık çalışanları için
Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu, sağlık profesyonelleri için kesici-delici alet yaralanmaları konusunda e-eğitim hazırladı.
Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformundan yapılan açıklamaya göre, 'de her iki sağlık çalışanından birinin meslek yaşamları boyunca en az bir kez kesici-delici alet yaralanmalarına maruz kaldığı ortaya çıktı.
Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu Lideri Prof. Dr. Serhat Ünal, konuya ilişkin farkındalığı tutum ve davranış değişikliğine çevirmek ve yaralanmalara maruziyetin ciddi seviyede azalması için kesici-delici alet kullanan sağlık çalışanları için e-eğitim modülünü hazırladıklarını ifade etti.
Ünal, modül sayesinde sağlık çalışanlarının çalışma standartlarını yükseltmeyi ve bu kapsamdaki gerekli önlemleri mevzuat çalışmalarıyla standart hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.
Platform bünyesinde 5 uzman sağlık profesyonelinin hazırladığı eğitimde Tanım ve Epidemiyoloji, Koruma ve Önleme, Kesici-Delici Alet Yaralanmaları Maliyeti ve İyi Uygulamalar bölümleri bulunuyor.
Eğitim kapsamında katılımcılara, kapsamlı açıklamaları sunulan 30 soru yöneltiliyor. Katılımcıların bu sorulara verdikleri cevaplara göre kesici-delici alet yaralanmasını önlemeye yönelik uygulamalar, güvenlik donanımlı cihazlar, risk değerlerinin yönetim süreci, yaralanma sonrası yapılması gerekenler, yaralanmaların sağlık sistemine maliyetleri, iyi uygulamalar ve standartlar gibi konularda bilgileri ölçülüyor.
Sağlık çalışanları, her sorunun ardından sunulan doğru cevapla ilgili kapsamlı açıklamalarda ayrıca cevaplarda geçen konular ile ilgili literatür bilgilerine de ulaşabiliyor. Ücretsiz katılabilinen eğitimi tamamlayanlara platform tarafından bir katılım belgesi veriliyor.
Kesici-Delici Alet Yaralanmaları E-Eğitim Modülü'ne, platformun internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Serhat Ünal, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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