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Sağlık çalışanları için korumalı maske üretiyorlar

Sağlık çalışanları için korumalı maske üretiyorlarKORONAVİRÜS salgını nedeniyle artan maske ihtiyacına karşı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Erzincan Gençlik Merkezi'nde 3D yazıcılarla korumalı maske üretimine başlandı.

29.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:25
Sağlık çalışanları için korumalı maske üretiyorlar

Sağlık çalışanları için korumalı maske üretiyorlar

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle artan maske ihtiyacına karşı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Erzincan Gençlik Merkezi'nde 3D yazıcılarla korumalı maske üretimine başlandı.

Erzincan Gençlik Merkezinde, gençlik liderlerinin öncülüğünde antrenörler ve gönüllülerin de katılımıyla 3D yazıcılarda üretilen maskeler, hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının kullanması için Erzincan İl Sağlık müdürlüğüne gönderildi. Sağlığın her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayan Gençlik Lideri Edanur Keleş ise 'Erzincan Gençlik Merkezi olarak, gençlik merkezi liderlerince sağlık çalışanlarımıza maske üretmeye çalışıyoruz. Onları için elimizden geldiğince maske üretmeye çalışıyoruz' dedi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ise; "Sağlık çalışanlarımıza kovid-19'a karşı kendilerini sakınmaları için çok güzel bir maske üretiyoruz. Burada çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarının sonuna kadar arkasındayız. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak. Bu maskelerin bir kısmını teslim ettik. İnşallah diğerlerini de tamamlayıp bütün sağlık çalışanlarımıza maskelerini teslim edeceğiz. Burada çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim? diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Erzincan, Güncel

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