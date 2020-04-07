Sağlık çalışanları için maske üretmeye başladılar
DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik Merkezi Gönüllüleri sağlık çalışanları için korumalı maske üretimine başladı.
07.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:15
Korona virüs pandemisi sonrasında yoğun bir mesai harcayan sağlık çalışanlarına bir destekte Düzce Gençlik Merkezi Gönüllüleri'nden geldi. Fedakar sağlık çalışanlarına Korumalı Maske üretmeye başlayan Gençlik Merkezi, 5 kullanımlık siper maskeleri Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ki görevlilere teslim edecek. Günde ortalama 400-500 arası yapılması planlanan korumalı maskeler salgın bitesiye kadar her gün üretilmeye devam edilecek. - DÜZCE
Kaynak: İHA
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