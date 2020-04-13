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Sağlık çalışanları için öncelikli hat uygulaması

Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım, korona virüsü salgını kapsamında sağlık çalışanlarının bildirimlerini hızla iletebilmesi için öncelikli hat uygulamasını devreye aldı.

13.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:46
Sağlık çalışanları için öncelikli hat uygulaması
Aydın , Denizli , Muğla , İzmir ve Manisa illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım, korona virüsü salgını kapsamında sağlık çalışanlarının bildirimlerini hızla iletebilmesi için öncelikli hat uygulamasını devreye aldı.

ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım, Türkiye'de salgının yayılmaya başladığı ilk günden bu yana yürütülen çalışmalarda ön cephede yer alan sağlık çalışanlarını desteklemek için yeni bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, tüm sağlık kuruluşları ve sağlık çalışanlarının, 186 numaralı çağrı merkezini aramaları durumunda öncelikli olarak bağlanarak talep ve bildirimlerini birkaç saniye içerisinde iletebileceği ifade edildi.

Yeni uygulamayla beş ilde hizmet veren devlet hastaneleri, özel hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve diyaliz merkezlerinin çağrı merkezine yapacakları aramalarda önceliklendirildiği ifade edildi.

Öncelikli hat uygulaması ile sağlık çalışanlarının da, çağrı merkezini arayarak şahsi numaralarının sisteme eklenmesi için talepte bulunabilecekleri aktarıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Muğla, Aydın, İzmir, Güncel
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