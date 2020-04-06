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Sağlık çalışanları için siperli maske üretiyorlar

Sağlık çalışanları için siperli maske üretiyorlar Çanakkale'nin Biga ilçesinde korona virüs salgını önlemleri kapsamında, İçdaş Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde CNC lazer kesim cihazıyla sağlık çalışanlarına destek için günde bin adet siperlik maske üretiliyor.

06.04.2020 23:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:05
Sağlık çalışanları için siperli maske üretiyorlar
ÇANAKKALE - Çanakkale 'nin Biga ilçesinde korona virüs salgını önlemleri kapsamında, İçdaş Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde CNC lazer kesim cihazıyla sağlık çalışanlarına destek için günde bin adet siperlik maske üretiliyor.
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü insanların sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Korona virüsü tedbirleri kapsamında Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan İçdaş Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri, sağlık çalışanlarına destek olmak için 3D yazıcılarla siperlikli maske üretimi gerçekleştiriyorlar.
Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Okul Müdürü Hayri Ulutaş, Mobilya İç Mekan Tasarım Alan Şefi Fatih Şemey ve Mobilya ve İç mekan tasarım atölyesi öğretmeni Emir Korkmaz tarafından çalışmaların devam ettiği atölyede her gün bin adet maske üretiliyor.
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, " CNC makinemizde çizilmiş olan maskelerin burada montajı yapılıyor. Tamamen İçdaş Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğümüz öncülüğünde şu ana kadar yaklaşık 8 bin adet üretim yapıldı. Çanakkale Valisi, Biga Kaymakamı ve il genel meclis üyelerin, okul yöneticilerine ve öğretmenlere teşekkür ederiz. Meslek Liselerimiz ve diğer okullarda da yapılan çalışmalara her türlü desteği vereceğiz" dedi. Sağlık çalışanları için siperli maske üretiyorlar

Kaynak: İHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Çanakkale, İçdaş, Biga, Sağlık

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Sağlık çalışanları için siperli maske üretiyorlar
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