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Sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiyorlar

Sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiyorlar Karabük'te, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Gençlik Merkezi çalışanı ve gençlik liderleri yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sahada çalışanlara destek olmak için siperlik maske üretmeye başladı.

09.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:07
Sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiyorlar
KARABÜK - Karabük 'te, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Gençlik Merkezi çalışanı ve gençlik liderleri yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sahada çalışanlara destek olmak için siperlik maske üretmeye başladı. Gençlik liderleri ellerinde delgeç, makas, çekiş ve perçinle özellikle virüse karşı ultra önlem olan bu maskelerin üretimi için yoğun mesai harcıyor.
Karabük'te Gençlik Merkezleri, Valiliğin talebi üzerine sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerinin alındığı atölyelerde siperlik maske üretimine başladı. Siperlik maskelerden, günde 250 adet üretim kapasitesine ulaşan Öğlebeli Gençlik Merkezi, üretilen maskeleri sahada görev yapan başta sağlık çalışanları olmak üzere kamu görevlilerine ulaştırıyor.
Virüs taşıma riski bulunan bireylerle yakın mesafede bulunan görevlilerin vücut sıvılarına maruz kalmasını önleyen siperlik koruyucu maske üretimi, ihtiyaç olduğu sürece devam edecek.
Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Çakır, şuana kadar 500 adet maske üreterek, sahada görev yapan, sağlık ve kamu görevlilerine ulaştırdıklarını söyledi.
Çakır, "Covid-19 salgını nedeniyle bizde kamu ve sağlık çalışanlarına salgından korumak adına Gençlik liderlerimiz tarafından günlük 150 ile 250 arasında korumalı maske üretiyoruz. Burada 3 liderimizle bu üretimi yapıyoruz. 3D yazıcı ile üretim yapıyoruz ama günde 10 tane çıktı aldığımızdan ellen daha pratik bir şekilde yapıyoruz ve şuana kadar da 500 adet ürettik" dedi. Sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiyorlar

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük, Yerel
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