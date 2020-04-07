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Sağlık çalışanları için üretilen maskeler teslim edildi

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri'nde üretilen bin adet siperlik maske sağlık personelinin kullanımı için İl Sağlık Müdürü İskender Gencer'e makamında teslim edildi.

07.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:18
Sağlık çalışanları için üretilen maskeler teslim edildi
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri'nde üretilen bin adet siperlik maske sağlık personelinin kullanımı için İl Sağlık Müdürü İskender Gencer'e makamında teslim edildi.

Teslim sırasında konuşma yapan İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, "Koronavirüs nedeniyle bize siperlik getiren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Bir an önce bu koronavirüsten kurtulmayı diliyoruz. Vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyoruz" dedi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ise, "Tüm dünyayı etkisi altına alan bu koronavirüs salgını ile alakalı olarak ülkemizde de büyük bir mücadele veriliyor. Bu mücadelenin içinde en büyük fedakarlığı sağlık çalışanlarımız gösteriyor. Biz de gençlik merkezlerimizde sağlık çalışanlarımıza destek olmak amacıyla siperlik maske üretimine başladık. Şuan için yapmış olduğumuz 1000 adet maskeyi değerli sağlık müdürümüz ve çalışanlarına teslim ettik. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Toplam 10 Bin maske yaparak ihtiyacı olan yerlere dağıtmayı hedefliyoruz" diye ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, İskender, Muğla, Güncel
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