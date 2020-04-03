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Sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper üretiliyor

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları, sağlık personeli için yüz koruyucu siper üretiyorBingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bingöl Belediyesi Gençlik Merkezinde kurulan atölyede, koronavirüs ile mücadele kapsamında gönüllü ürettiği yüz koruyucu siperleri farklı sağlık...

03.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:08
Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları, sağlık personeli için yüz koruyucu siper üretiyor
Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bingöl Belediyesi Gençlik Merkezinde kurulan atölyede, koronavirüs ile mücadele kapsamında gönüllü ürettiği yüz koruyucu siperleri farklı sağlık kuruluşlarına teslim ediyor.
Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Rıza Akarca, ilk olarak sağlık çalışanları için 500 siperlik ürettiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Günlük olarak 200-300 yüz koruyucu siperlik üretiyoruz. Önceliğimiz ürettiğimiz bu yüz koruyucu siperlikleri ilk olarak sağlık çalışanlarının hizmetine sunmakt. Daha sonra imkanlarımız dahilinde kamu kurum ve kuruluşların ihtiyacına göre üretim yapmaya çalışacağız."
Üretilen 500 siperlik İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Şaban Aybek ile Devlet Hastanesi Müdürü Zülküf Bağbars'a teslim edildi. Sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper üretiliyor

Kaynak: AA

Etiketler: Bingöl Belediyesi, Bingöl, Güncel

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Sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper üretiliyor
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