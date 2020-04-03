Sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyorlar

KARAMAN'ın Ermenek ilçesindeki İncikzade Mustafa Ortaokulu ile Emine Keleş Cumhuriyet Ortaokulu'nda, 3 boyutlu yazıcıyla sağlık çalışanları için yüz siperliği üretildi. Bilişim öğretmeni Ali Ateş, "Bilgisayarda 3 boyutlu olarak tasarlayıp, yazıcıda 200 derecede basıyoruz" dedi.

Ermenek Milli Eğitim Müdürlüğü'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında, sağlık çalışanlarına destek olunması için hareket geçildi. Bunun üzerine İncikzade Mustafa Ortaokulu ve Emine Keleş Cumhuriyet Ortaokulu'nda, 3 boyutlu yazıcıyla sağlık personeli için yüz siperliği üretilmeye başlandı. Siperliğin tasarımını bilgisayarda 3 boyutlu olarak yaptıklarını anlatan bilişim öğretmeni Ali Ateş, "Sağlık çalışanlarını yüz kısmına gelecek virüs gibi tehlikelerden korumak için siperlik maske üretmeye başladık. Bilgisayarda 3 boyutlu olarak tasarlayıp, yazıcıda 200 derecede basıyoruz. 1 maske 1,5 saatte tamamlanıyor. Biz 3'lü model yaptık ve 6,5 saatte tamamlanıyor, sonra biz bunları silikonluyoruz ve arkasını lastikle birleştiriyoruz" diye konuştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Açıkgöz de ilk üretilen 30 yüz siperliğini hastaneye teslim ettiklerini ve 150 tane yapmayı planladıklarını söyledi. İhtiyaca göre hareket edip, sağlık çalışanlarına destek olacaklarını belirten Açıkgöz, "Ortaokulumuzda kurulan Beceri Tasarım Atölyesi'nde sağlık çalışanlarımızın ihtiyacı olan siperli maske üretimine 3D yazıcıyla idareci ve öğretmenlerimizin desteğiyle başladık. İlk maskelerimizi Ermenek Devlet Hastanesi Başhekimimize teslim ettik. Tüm siperlik ihtiyaçlarını karşılayacağız" dedi.

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Kaynak: DHA