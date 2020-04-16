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Sağlık çalışanları, ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı

TÜRKİYE'de pek çok kurum ve kuruluş sağlık çalışanları için seferber olurken, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bu kez sağlık çalışanları ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı.

16.04.2020 19:28 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:28
Sağlık çalışanları, ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı

TÜRKİYE'de pek çok kurum ve kuruluş sağlık çalışanları için seferber olurken, Bursa 'nın Orhangazi ilçesinde bu kez sağlık çalışanları ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı. Sağlık çalışanları aralarında düzenledikleri organizasyon ile aldıkları gıda malzemelerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması üzerine Sosyal Destek Vefa Grubu'na teslim etti.

Orhangazi Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünde görevli sağlık çalışanları, koronavirüs salgını nedeniyle görevlerini sürdürürken, diğer yandan yardım organizasyonu gerçekleştirdi. Sağlık çalışanları, kendi aralarında topladıkları paralarla aldıkları çok sayıda gıda kolisini, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması üzerine Orhangazi Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Destek Vefa Grubu'na teslim etti. Gıda kolilerini, Sosyal Destek Vefa Grubu'nun görev yaptığı binaya getiren sağlık çalışanları, kolileri el birliğiyle araçtan indirip teslim ederken, duygusal anlar da yaşandı.

Sağlık çalışanlarından Mehmet Bayrak, Türkiye ve dünyanın çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, "Sokağa çıkamayan, ihtiyacını karşılayamayan vatandaşlarımıza devletimiz elinden geldiğince yardım ediyor, fakat her şeyi devletten beklemememiz gerekiyor. Bizim de çorbada tuzumuz ve katkımız olsun diye, böyle bir projeyi hayata geçirdik" dedi.

Bayrak, toplumun tamamının sağlık çalışanlarına sahip çıktığını da dile getirerek, bu organizasyonu düzenli hale getirmek istediklerini kaydetti.

Kolileri teslim alan Sosyal Destek Vefa Grubu ekipleri ise sağlık çalışanlarını alkışladı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Orhangazi, Türkiye, Bursa, Güncel
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