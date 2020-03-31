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Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı

İspanya'da bir çocuk hastanesinin sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde kendileriyle beraber büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı.

31.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:14

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 40 bine yakın insan hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 800 bini aştı. Büyük panik yaratan ölümcül salgın ile ilgili tüm ülkeler gerekli önlemleri alırken, en büyük sorumluluk ise sağlık çalışanlarına düştü.

İspanya , Fransa, İtalya ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede vatandaşlar, koronavirüs salgınına karşı gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarına balkonlarından alkışlayarak destek oldu. Sağlık çalışanları da aynı eylemi, bu zorlu süreçte kendileri gibi büyük emek sarf eden temizlik görevlileri için gerçekleştirdi.

TEMİZLİK GÖREVLİLERİNİ ALKIŞLADILAR

İspanya'da bulunan bir çocuk hastanesinin sağlık çalışanları, temizlik görevlilerini alkışladı. Koronavirüs sürecinde birlikte var güçleriyle çalışan sağlık çalışanları, onları yalnız bırakmayıp gece gündüz hizmet veren temizlik görevlilerini alkışladılar.

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Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı
Etiketler: Koronavirüs, İspanya, Güncel

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İspanya'da sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı
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Haberler ›› Güncel ››Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı - Haberler

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