Sağlık Çalışanları Obezitenin Zararlarını Tiyatroyla Anlatıyor

20 Kasım 2018 Salı 13:14



20 Kasım 2018 Salı 13:14

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün, "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam" çalışmaları kapsamında sağlık çalışanlarından kurulan tiyatro grubu, ilk okul öğrencilerine obezitenin zararlarını sahneledikleri "Hop Dedik Toptomar" oyunuyla anlatıyor.10 kişiden oluşan tiyatro grubu, ilk gösterisini Gaziemir'de bulunan özel bir okulun konferans salonunda tek perdelik oyunu sahneledi.Bir tavşan ile kaplumbağanın dostluğunu anlatan 45 dakikalık tek perdelik oyun, öğrencilerden büyük alkış aldı.Gösterinin sonunda çocuklara meyve, kuru incir ve yemiş ikram edildi.Obeziteyi öğreniyorlarİzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dengesiz beslenmeden kaynaklanan obezitenin son yıllarda hızla arttığı, özellikle çocuklar için büyük tehdit olduğunu belirtti.Çocuklara obezitenin zararlarını sanat diliyle anlatmaya çalıştıklarını kaydeden Salnur, şunları söyledi:"Çocuklarda Obeziteden korunma yollarını anlatan Hop Dedik Toptomar'ın sahnelenmesinin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamı sınıfta anlatmak yerine çocuklara bu konuyla ilgili bir tiyatro oyunu izletmenin hem daha eğlenceli olduğunu hem de çocukların yaşam yolu ile öğrettiğimiz için daha kalıcı bir sağlık okuryazarlığı geliştirdiğimizi fark ettik."Salnur, tiyatro topluluğunun önümüzdeki günlerde diğer ilçelerdeki ilk okullarda oyunu sahneleyeceğini de sözlerine ekledi.Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sema Aktolga da gösterinin önemine değindi.Obezitenin çocuklarda çok önemli sağlık sorunların yol açtığına dikkati çeken Aktolga, "Biz burada farkındalık yaratmak istedik. Çocuklarımıza önce obeziteyi anlattık. Onlarda hayal güçlerine kullanarak, bu sağlık sorununu kağıtlara dökerek resim yaptılar. Tiyatro gösterimiyle çocuklarına sağlıklı yiyebilecekleri besinlerle ilgili bilgi verdik." şeklinde konuştu.Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Endokrinolojisi Bölümünde görevli Doç. Dr. Korcan Demir de çocukların obeziteyle ilgili sorularını yanıtladı.Türkiye'de ilköğretim düzeyindeki çocukların yüzde 10'una obez teşhisi konduğuna vurgu yapan Demir, şunları kaydetti:"Obezitenin en büyük nedeni düzgün beslenmeme ve hareketsiz bir yaşam sürme. Çözümü ise basit sağlıklı beslenip hareket etmeliyiz. Mutlaka aileyi de bu işin içine katmalıyız. Çünkü anne ve baba çocuklarına örnek olacaktır. Obezite vücutta en çok şeker hastalığına neden oluyor. Çocuklarda depresyona uzun vadede ise kalp rahatsızlıklarına neden oluyor."