Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sağlık çalışanları öğretmen, gardiyanlar öğrenci yurdunda misafir ediliyor

Milas'ta, Orhan Menteşe Öğretmenevi ve Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi Kaymakam Osman Badraslı Erkek Öğrenci Yurdu riskli grupta görev yapan kamu personellerine ücretsiz olarak tahsis edildi.

03.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:02
Sağlık çalışanları öğretmen, gardiyanlar öğrenci yurdunda misafir ediliyor
Milas 'ta, Orhan Menteşe Öğretmenevi ve Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi Kaymakam Osman Badraslı Erkek Öğrenci Yurdu riskli grupta görev yapan kamu personellerine ücretsiz olarak tahsis edildi.

Sağlık çalışanlarının koronavirüs ile mücadelede en önemli aktörlerden olduğunu ifade eden Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, personelin güvenli ve rahat bir ortamda konaklamasını sağladıklarını belirterek "Mücadelenin en önemli aktörleri hiç şüphesiz sağlık personelimiz. Bu mücadeleyi yürütürken sağlık personelimiz aynı zamanda büyük risk ve tehdit altında. Bu riski ve tehdidi ailelerine taşımamak içinde evlerine gitmeme kararı alanlar var. Biz de Orhan Menteşe Öğretmenevini sağlık personelimize tahsis ettik. Sağlık personelimiz bu mücadeleyi büyük bir fedakarlıkla ailesinden uzak kalarak yapıyor. Bizde onlara faydalı olmayı düşündük. Hastanelerimizin başhekimliğinin uygun gördüğü sağlık personelleri belirli günlerde Öğretmenevimizde misafirimiz oluyor. Umarım rahat ederler. Mücadelelerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Benzer bir uygulamanın Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi Kaymakam Osman Badraslı Erkek Öğrenci Yurdunda da gerçekleştirildiğini ifade eden Bal, "Milas Cezaevi'nde görev yapan gardiyanlarımızı da öğrenci yurdumuzda ağırlıyoruz. Yaşanan gelişmeler doğrultusunda kurum olarak elimizden gelen tüm çalışmaları yapmaya hazırız" dedi. - MUĞLA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haberler
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye’ye kalacak Haberler
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde
Canlı yayında Kılıçdaroğlu’ndan bomba iddia: Bilim Kurulu’nun kararına uyulmadı Haberler
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Ardahanlı iki kafadarın kardan yaptıkları koronavirüs herkesi güldürdü Haberler
Ardahanlı iki kafadarın kardan yaptıkları koronavirüs herkesi güldürdü
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı Haberler
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Haberler
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Gar ihalesine yapılan itiraz sonucu belli oldu! İmamoğlu ’Manidar’ dedi Haberler
Gar ihalesine yapılan itiraz sonucu belli oldu! İmamoğlu "Manidar" dedi

Son Dakika Güncel Haberleri

11:06: Narkotik köpeği "Bozu" uyuşturucuya geçit vermiyor - Haber 11:06: Ekmeğin son pişirme işlemini yapan iş yerlerinden de ruhsat aranacak - Haber 11:06: Bozyazı'da maske üretimi başladı - Haber 11:06: Siirt'te araç trafiğine kapanan Güres Caddesi'nde yaya trafiğine de sınırlandırma - Haber 11:06: Ev alışverişi online'a kaydı - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:28: Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı - Haber 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber 09:00: Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber